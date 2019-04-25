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Захарова назвала выходцев с Донбасса де-факто жителями России

Указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик связан с тем, что некоторые жители этих территорий де-факто стали россиянами, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Она пояснила, что ситуация в Донбассе ухудшается, поэтому сотрудники МИДа проводят встречи со студентами, представителями неправительственных организаций и семьями беженцев из ДНР и ЛНР.

«Я слышала упреки в адрес нашей страны, что очевидная необходимость поддержать наших людей, которые де-факто стали жителями нашей страны, – они не видят ничего со стороны Российской Федерации», – отметила Захарова. Она добавила, что считает такие упреки несправедливыми, поскольку россияне предоставляют гуманитарную помощь, оказывают политическое содействие и моральную поддержку. По ее мнению, «это дорогого стоит».

По ее словам, без поддержки Москвы жизнь беженцев сложилась бы куда более драматично.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. МИД Украины назвал решение России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Украинские власти также пожаловались на указ Путина в Совет Безопасности ООН.