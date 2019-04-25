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Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.

Для этого заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой до 2 декабря 2019 г. поручено подготовить соответствующие изменения в законодательство. Кроме того, Медведев указал на необходимость выделить средства на премии врачам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020-2022 гг.

Премьер-министр также посоветовал руководителям регионов активно привлекать граждан на диспансеризацию. Среди возможных мер в опубликованном перечне поручений значатся «доставка в медицинские организации и обратно, вовлечение работодателей, проведение подворовых обходов». По мнению Медведева, участвующие в диспансеризации медики должны получить дополнительную оплату. Кроме того, он поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие освобождение от работы на один день раз в год для каждого россиянина старше 40 лет.