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Отельеры оценили убытки туристической индустрии Шри-Ланки из-за терактов

Индустрия туризма Шри-Ланки в 2019 г. может потерять до $1,5 млрд из-за серии терактов, после которых путешественники отменяют свои поездки в эту страну. Такую оценку озвучил президент Ассоциации отелей Шри-Ланки Саната Укватте в интервью газете Daily Financial Times.

Как отметил Укватте, теракты на Шри-Ланке впервые затронули не только местных жителей, но и путешественников. По его словам, после взрывов 21 апреля было отменено много бронирований отелей. «Важно убедить мировое сообщество в том, что отели и туристические маршруты полностью безопасны и находятся под охраной», – считает Укватте. Он также призвал власти страны оказать материальную поддержку отельерам, которые потеряют значительную часть прибыли в этом году.

Туризм является третьим по величине источником дохода для Шри-Ланки. В прошлом году страна заработала на туристах $4,4 млрд, что на 11,6% больше, чем годом ранее. В 2019 г. государство планировало принять примерно 3 млн туристов и получить около $5 млрд.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли 359 человек. Объектами атаки стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Ответственность за случившееся взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство». Полиция арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. В связи со случившимся 25 апреля министр обороны страны Хемасири Фернандо подал в отставку, сообщает местное издание Ada Derana.

Взрывы на Шри-Ланке