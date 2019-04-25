Новости
Политика
Новости

Отельеры оценили убытки туристической индустрии Шри-Ланки из-за терактов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Индустрия туризма Шри-Ланки в 2019 г. может потерять до $1,5 млрд из-за серии терактов, после которых путешественники отменяют свои поездки в эту страну. Такую оценку озвучил президент Ассоциации отелей Шри-Ланки Саната Укватте в интервью газете Daily Financial Times.

Как отметил Укватте, теракты на Шри-Ланке впервые затронули не только местных жителей, но и путешественников. По его словам, после взрывов 21 апреля было отменено много бронирований отелей. «Важно убедить мировое сообщество в том, что отели и туристические маршруты полностью безопасны и находятся под охраной», – считает Укватте. Он также призвал власти страны оказать материальную поддержку отельерам, которые потеряют значительную часть прибыли в этом году.

Туризм является третьим по величине источником дохода для Шри-Ланки. В прошлом году страна заработала на туристах $4,4 млрд, что на 11,6% больше, чем годом ранее. В 2019 г. государство планировало принять примерно 3 млн туристов и получить около $5 млрд.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли 359 человек. Объектами атаки стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Ответственность за случившееся взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство». Полиция арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам. В связи со случившимся 25 апреля министр обороны страны Хемасири Фернандо подал в отставку, сообщает местное издание Ada Derana.

Взрывы на Шри-Ланке

Технологии
Новости

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

После публикации накануне сильной квартальной отчетности акции Microsoft на торгах в четверг открылись ростом почти на 4%, поднявшись до $130,51 (рост начался еще на внебиржевых торгах по окончании основной сессии в среду). Это дало компании капитализацию $1,001 трлн.

В среду Microsoft сообщила, что выручка в I квартале 2019 г. выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. до $30,6 млрд; во всех трех сегментах бизнеса показатели выросли сильнее, чем ожидали аналитики. Например, в подразделении коммерческих облачных услуг выручка увеличилась на 60% до $9,6 млрд.

Microsoft также прогнозирует, что ее выручка в новом финансовом году, который начинается в июле, продолжит расти двузначными темпами. Это означает, что такие темпы сохранятся третий год подряд: в прошлом финансовом году показатель составил 14%, в этом, как ожидается, – 13%.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Правоохранители ищут виновных в загрязнении поставляемой в Белоруссию нефти

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы, передает «Интерфакс».

Концерн «Белнефтехим» заявил 19 апреля, что по южной ветке трубопровода «Дружба-2» стала поступать некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали устранить ее. «Белнефтехим» оценивает примерно в $100 млн потери из-за сложившейся ситуации.

Он объяснил, что точка появления примесей в нефтепроводе уже установлена, на том участке работают четыре нефтедобывающие компании. Правоохранительные органы сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств и оценкой ущерба, который нанесен «Транснефти», российским нефтеперерабатывающим заводам и белорусским партнерам.

«Когда будет выявлено, кто является автором этого "произведения", так сказать, мы примем соответствующие меры и финансовой ответственности, и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили», — заявил Козак.

Козак также подчеркнул, что проблема качества нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба» носит технический характер и не должна политизироваться. Ранее российский вице-премьер пообещал, что на входе в Белоруссию уже 29 апреля будет чистая и соответствующая стандартам качества нефть. Россия, Белоруссия и Польша 26 апреля проведут трехсторонние переговоры по качеству нефти.

Выбор редактора
Политика
Новости

Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.

Для этого заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой до 2 декабря 2019 г. поручено подготовить соответствующие изменения в законодательство. Кроме того, Медведев указал на необходимость выделить средства на премии врачам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020-2022 гг.

Премьер-министр также посоветовал руководителям регионов активно привлекать граждан на диспансеризацию. Среди возможных мер в опубликованном перечне поручений значатся «доставка в медицинские организации и обратно, вовлечение работодателей, проведение подворовых обходов». По мнению Медведева, участвующие в диспансеризации медики должны получить дополнительную оплату. Кроме того, он поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие освобождение от работы на один день раз в год для каждого россиянина старше 40 лет.

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Яндекс» рассказал о планах запустить 100 беспилотных автомобилей в этом году

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Яндекс» планирует запустить 100 беспилотных автомобилей в 2019 г., сообщил в ходе конференц-колла гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

В каких странах они будут использоваться, Худавердян не уточнил. Он отметил, что недавно «Яндекс» получил разрешение использовать свои беспилотники на дорогах общего пользования в Израиле.

«Яндекс» начал разрабатывать технологию беспилотного управления автомобилем в 2016 г. Впервые беспилотник компании проехал по улицам Москвы в феврале прошлого года. В октябре «Яндекс» запустил тестовое беспилотное такси в «Сколково».

В марте «Яндекс» подписал соглашение о сотрудничестве с Hyundai Mobis. Компании планируют совместно разработать систему управления беспилотными автомобилями.

Как выглядит беспилотное такси от «Яндекса»

Бизнес
Новости

TJ узнал о планах «Яндекса» запустить сервис проката электросамокатов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Яндекс» собирается запустить в России сервис проката электросамокатов наподобие существующих Lyft, «Делисамоката» и YouDrive lite, сообщает TJ со ссылкой на источники. По данным издания, «Яндекс» начал работу над сервисом как минимум в декабре прошлого года. Отмечается, что проектом занимается компания «Яндекс.Такси», а не каршеринг «Яндекс.Драйв».

Заказать партию электросамокатов (около 2000 шт.) «Яндекс» планирует у крупнейшего на рынке поставщика Futuland, утверждает TJ. По данным на конец 2018 г., у «Делисамоката» было 2650 самокатов, а у YouDrive lite – 500. При этом, по данным источника, «Яндекс» хочет выйти на рынок с новой моделью самокатов, а не закупать старые.

В московском департаменте транспорта знают о планах «Яндекса» запустить сервис проката электросамокатов, но считают, что компания не успеет выйти на рынок летом 2019 г., рассказал один из собеседников TJ. Другой источник считает, что «Яндекс» запланирует запуск на июнь текущего года, а сервис будет представлен в виде отдельного приложения, но с общей авторизацией по аккаунту в «Яндексе».

Представители «Яндекс.Драйва» и «Яндекс.Такси» отказались отвечать на вопросы TJ. Название сервиса, как и его возможная стоимость, неизвестны. Стоимость «Делисамоката» – 250 руб./час, YouDrive lite – 5 руб./минута.

Политика
Новости

Захарова назвала выходцев с Донбасса де-факто жителями России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик связан с тем, что некоторые жители этих территорий де-факто стали россиянами, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Она пояснила, что ситуация в Донбассе ухудшается, поэтому сотрудники МИДа проводят встречи со студентами, представителями неправительственных организаций и семьями беженцев из ДНР и ЛНР.

«Я слышала упреки в адрес нашей страны, что очевидная необходимость поддержать наших людей, которые де-факто стали жителями нашей страны, – они не видят ничего со стороны Российской Федерации», – отметила Захарова. Она добавила, что считает такие упреки несправедливыми, поскольку россияне предоставляют гуманитарную помощь, оказывают политическое содействие и моральную поддержку. По ее мнению, «это дорогого стоит».

По ее словам, без поддержки Москвы жизнь беженцев сложилась бы куда более драматично.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке. МИД Украины назвал решение России продолжением агрессии и призвал жителей Донбасса не принимать российские паспорта. Украинские власти также пожаловались на указ Путина в Совет Безопасности ООН.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Swedbank создаст подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank создаст подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями после обвинений в отмывании российских денег, говорится в сообщении банка.

Подразделение займется вопросами борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, информационной и кибербезопасностью. Оно также будет курировать внутренние и внешние расследования, связанные с отмыванием доходов.

О возможной причастности Swedbank к отмыванию денег через Эстонию стало известно в феврале. Эстонская газета Postimees писала, что через его счета «прошли как минимум $5,8 млрд сомнительного происхождения». По информации шведского телеканала SVT, в банке отмывались в основном деньги российского происхождения.

Совет директоров Swedbank в конце марта отправил в отставку гендиректора Биргитте Боннесен. Он объяснил это решение сильным давлением на банк из-за скандала.

Политика
Новости

Трамп отреагировал на решение Байдена участвовать в выборах президента США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп скептически отнесся к решению бывшего вице-президента Джозефа Байдена участвовать в президентских выборах в 2020 г. «Добро пожаловать в гонку, соня Джо», – поприветствовал Трамп в Twitter своего потенциального соперника на выборах. «Я только надеюсь, что у тебя хватит ума, что долгое время ставилось под сомнение, чтобы провести успешную кампанию», – добавил он.

Трамп отметил, что во время предвыборной кампании Байдену придется иметь дело с людьми, «у которых действительно есть ненормальные и безумные идеи». «Это будет неприятно», – резюмировал президент. «Но если тебе это удастся, увидимся на старте!» – заключил он.

Ранее 25 апреля Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 г. от демократической партии. Байдену 76 лет, он восемь лет занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме.

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. Стать кандидатом от демократической партии готовы уже два десятка политиков. Согласно американскому законодательству каждая партия должна будет выдвинуть единого кандидата, который определится по результатам праймериз.

Экономика
Новости

Госоператор отходов в июне определит пилотные проекты

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гос­компания «Российский экологический оператор» (РЭО) в июне определит первые 20 пилотных проектов, для которых планируется задействовать разные механизмы софинансирования, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«До 15 мая будет утвержден весь пакет нормативно-правовой документации, необходимой для полноценного функционирования компании», – заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Наблюдательный совет госкомпании утвердил на первом заседании бюджет организации на начало деятельности в размере 240 млн руб. Отмечается, что в штат компании войдет 262 человека. В состав наблюдательного совета публично-правовой компании входят зампред российского правительства Алексей Гордеев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Новая госкомпания «Российский экологический оператор» была создана по распоряжению президента Владимира Путина в январе 2019 г. Она должна стимулировать переработку и снижение захоронения отходов, а к 2020 г. создать единую систему учета отходов. На создание госкомпании выделено более 75 млрд руб.

В 2016 г. в России образовались рекордные 5,4 млрд т отходов, 90% из них – промышленные. К 2030 г. должно перерабатываться 86% промышленных и 80% твердых коммунальных отходов (ТКО). Для этого нужно 5 трлн руб., из которых половину должны предоставить частные инвесторы, еще 25% – производители, в том числе выплачивая экологический сбор, еще 10% правительство планирует собрать за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду и штрафов за экологические нарушения.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Медведев поручил проработать вопрос о компенсации за неполучение места в детсадах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о выплате за счет бюджетных средств компенсации родителям, чьи дети находятся в очереди на место в дошкольное образовательное учреждение и не получили его, сообщается на сайте правительства.

Медведев адресовал поручение Минпросвещения, Минфину и Минэкономразвития. Ведомства должны отчитаться о результатах до 20 июля 2019 г.

Поручение дано по итогам отчета Медведева в Госдуме о работе правительства за 2018 г. Тогда зампред фракции партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил выплачивать родителям до подхода очереди в детсад компенсацию в размере прожиточного минимума на ребенка.

Медведев ответил, что надо посчитать, сколько это будет стоить. При этом премьер заявил, что лучше строить больше детских садов, чтобы эта проблема не возникала.

Финансы
Новости

Медведев поручил до 1 июня рассмотреть объединение полисов ОСАГО и каско

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по договору добровольного страхования автомобилей (автокаско), сообщается на сайте правительства. Проработать данное предложение должны Минфин, Минэкономразвития и Минюст России совместно с Центробанком. Результаты поручения должны быть направлены в правительство до 1 июня 2019 г.

С предложением создать универсальный полис для автомобилистов с двумя видами страхования ранее выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Медведев назвал эту идею разумной.

«С финансовой точки зрения это интересная идея», – говорил Медведев. Однако он просил депутатов и профильные ведомства проверить вопрос совмещения регулирования обязательного и добровольного страхования.

Минфин также одобрил идею создания единого полиса на базе ОСАГО и каско. Как отмечал замминистра финансов Алексей Моисеев, если не будет обнаружено противоречий, приобрести подобный полис автовладельцы смогут уже в 2020 г. Центробанк в свою очередь заявлял, что объединение каско и ОСАГО возможно, но требует дополнительного изучения.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото