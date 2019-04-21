Власти Шри-Ланки винят в крупнейшем за последние годы теракте местных исламистов

В день католической Пасхи были атакованы главные католические церкви и несколько гостиниц в столице страны Chamila Karunarathne / AP

В нескольких городах Шри-Ланки в воскресенье прогремели восемь взрывов. В день католической Пасхи были атакованы главные католические церкви и несколько гостиниц в столице страны Коломбо и других частях острова. По предварительным данным, погибли 207 человек, еще 450 получили ранения, сообщают СМИ со ссылкой на полицию. Среди погибших как минимум 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, Нидерландов, США, Португалии, Китая и Турции. Россиян среди пострадавших нет, сообщили МИД и посольство России на Шри-Ланке.

Больше всего жертв в Коломбо, где, по информации местного издания Ada Derana, атаке подверглись 5-звездочные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury и одна церковь. Еще несколько десятков человек погибли в церквях городов Баттикалоа и Негомбо. Седьмой взрыв прогремел в гостинице города Дехивала-Маунт-Лавиния (пригород Коломбо), восьмой – в жилом комплексе в другом пригороде столицы, Дематогоде.

В стране объявлен комендантский час, временно заблокированы соцсети и мессенджеры, включая WhatsApp, Viber и Facebook. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что шокирован произошедшим, и призвал сохранять спокойствие.

53 239 российских туристов побывало на Шри-Ланке за 11 месяцев 2018 г., по данным Ассоциации туроператоров России. Рекордным по этому показателю пока остается 2014 год, когда остров посетило почти 70 000 россиян

Ответственность за взрывы пока никто на себя не брал, но министр обороны страны Руван Виевардене обвинил в теракте экстремистские группировки. «Мы думаем, что все виновные будут арестованы в ближайшее время. Они установлены», – цитирует министра BBC News. Правоохранители уже задержали семь подозреваемых, сообщил местный телеканал News 1st, но их имена пока не разглашаются.

По сообщению AFP, за несколько дней до взрывов глава полиции Шри-Ланки направил подчиненным служебную записку, в которой со ссылкой на зарубежные разведслужбы предупреждал о возможных атаках на крупнейшие католические церкви со стороны смертников местной исламистской группировки National Thowheeth Jama’ath. Ранее власти страны говорили об опасности, связанной с возвращением на остров боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) после его разгрома в Сирии. Так, в январе 2019 г. в одной из деревень был обнаружен тренировочный лагерь, где члены ИГ готовились к терактам, напоминает BBC News: они планировали взорвать древние буддистские монументы в городе Анурадхапура. До сих пор атак, связанных с международными исламистскими группировками, на острове не было.

По переписи 2012 г. 70% населения Шри-Ланки – буддисты, 12,6% – индуисты, 9,7% – мусульмане и 7,6% – христиане. В 2018 г. было зафиксировано 86 случаев притеснения христиан, с начала 2019 г. – еще 26, пишет Reuters со ссылкой на местную христианскую НПО NCEASL. Но именно христиане играют интегрирующую социальную роль: католики есть и среди сингалов (74,8% населения), и среди тамилов (11,2%). Гражданская война между правительственными силами и движением «Тигры освобождения Тамил Илама» длилась 26 лет и закончилась в 2009 г.