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Мусорный полигон под Волоколамском не попал в программу ликвидации свалок

Министерство природных ресурсов и экологии сформировало список свалок, которые будут ликвидированы до 2024 г. по федеральному проекту «Чистая страна», говорится в материалах ведомства. Реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, в котором значится 151 локация, был сформирован по заявкам от регионов. Земельные участки под свалками планируется рекультивировать.

В списке Минприроды не оказалось полигона в «Ядрово» под Волоколамском, вокруг которого в 2018 г. разразился самый громкий «антимусорный» скандал, когда в больницу с отравлением вредными выбросами от отходов попали 57 детей. Арбитражный суд Московской области в середине апреля отклонил иск администрации Волоколамска, требовавшей прекратить вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» и рекультивировать его территорию, сообщало агентство «РИА Новости». В группе активистов «В контакте», выступающих против «Ядрово», продолжают публиковаться сообщения о неприятных запахах в Волоколамске.

Согласно списку Минприроды, в Подмосковье ликвидируют 11 объектов. В их числе полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) «Электросталь», «Быково» (г. Павловский Посад), «Каширский» и полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) под Пушкином, Долгопрудным, Дубной, Рузой, Серпуховом, Наро-Фоминском и Чеховом. В список попала и свалка «Кучино». На нее в ходе прямой линии Владимиру Путину пожаловались жители Балашихи. Полигон впоследствии был закрыт личным распоряжением президента.

Больше всего свалок и земель, требующих рекультивации, Минприроды нашло в Чеченской республике. В списке значится 29 объектов, в числе которых земли вокруг месторождений «Старогрозненское» и «Правобережное», а также полигон ТКО у Грозного и свалки ТКО и ТБО в муниципальных районах республики.

Под Санкт-Петербургом ликвидируют всего одну свалку в Тосненском районе. На ликвидацию нескольких свалок могут рассчитывать жители Карачаево-Черкесии, Чувашии, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Ставропольского и Пермского краев, Калининградской, Нижегородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Псковской, Липецкой, Тульской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. В списке также есть по одному объекту в Пензенской, Самарской, Новгородской и Калужской областях, Хабаровском и Алтайском краях, Якутии, республике Марий Эл.