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Политика
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Мусорный полигон под Волоколамском не попал в программу ликвидации свалок

Ведомости
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Министерство природных ресурсов и экологии сформировало список свалок, которые будут ликвидированы до 2024 г. по федеральному проекту «Чистая страна», говорится в материалах ведомства. Реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, в котором значится 151 локация, был сформирован по заявкам от регионов. Земельные участки под свалками планируется рекультивировать.

В списке Минприроды не оказалось полигона в «Ядрово» под Волоколамском, вокруг которого в 2018 г. разразился самый громкий «антимусорный» скандал, когда в больницу с отравлением вредными выбросами от отходов попали 57 детей. Арбитражный суд Московской области в середине апреля отклонил иск администрации Волоколамска, требовавшей прекратить вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» и рекультивировать его территорию, сообщало агентство «РИА Новости». В группе активистов «В контакте», выступающих против «Ядрово», продолжают публиковаться сообщения о неприятных запахах в Волоколамске.

Согласно списку Минприроды, в Подмосковье ликвидируют 11 объектов. В их числе полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) «Электросталь», «Быково» (г. Павловский Посад), «Каширский» и полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) под Пушкином, Долгопрудным, Дубной, Рузой, Серпуховом, Наро-Фоминском и Чеховом. В список попала и свалка «Кучино». На нее в ходе прямой линии Владимиру Путину пожаловались жители Балашихи. Полигон впоследствии был закрыт личным распоряжением президента.

Больше всего свалок и земель, требующих рекультивации, Минприроды нашло в Чеченской республике. В списке значится 29 объектов, в числе которых земли вокруг месторождений «Старогрозненское» и «Правобережное», а также полигон ТКО у Грозного и свалки ТКО и ТБО в муниципальных районах республики.

Под Санкт-Петербургом ликвидируют всего одну свалку в Тосненском районе. На ликвидацию нескольких свалок могут рассчитывать жители Карачаево-Черкесии, Чувашии, Северной Осетии – Алании, Ингушетии, Ставропольского и Пермского краев, Калининградской, Нижегородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Псковской, Липецкой, Тульской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. В списке также есть по одному объекту в Пензенской, Самарской, Новгородской и Калужской областях, Хабаровском и Алтайском краях, Якутии, республике Марий Эл.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Газпром» впервые усомнился, что достроит «Северный Поток-2» в срок

Ведомости
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«Газпром» впервые допустил возможность задержки строительства трубопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента «Газпрома» Александра Иванникова. По его словам, компания сохраняет планы завершить строительство в этом году, но изучает возможные варианты развития ситуации с Данией. 

Иванников добавил, что проект при любом сценарии будет экономически рентабельным. «Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25-30 и более лет. Поэтому какие-либо сдвижки сроков, даже если они будут, это не повлияет на экономику проекта, он по-прежнему останется рентабельным», — подчеркнул он. 

Врио начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин отметил, что компания строит работу по поставкам в Европу с учетом всех возможных сценариев, включая вариант задержки ввода трубопровода в срок и прекращения транзита через Украину. В связи с этим компания ведет активную закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ). 

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Из этих стран Nord Stream 2 AG, проектная компания, реализующая проект «Северный поток-2», пока не получила разрешение на строительство только от Дании. Строительство планируется завершить до конца 2019 г.

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Политика
Новости

Володин возглавит совет благотворителей «Справедливой помощи Доктора Лизы»

Ведомости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с коллегами доктора Елизаветы Глинки (известная в рунете как Доктор Лиза), которая трагически погибла в конце 2016 г., создаст совет благотворителей организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», сообщается в материалах нижней палаты парламента. Благотворительная организация нуждается в поддержке, чтобы продолжать миссию, начатую ее основательницей. Благотворители, в числе которых будут депутаты Госдумы (их имена не называются), ежегодно будут перечислять средства для проектов «Справедливой помощи», отмечается в документе.

Володин не первый раз жертвует средства организациям, связанным с Глинкой. В 2018 г. политик пожертвовал по 2,5 млн руб. благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Глинка была известным в России правозащитником, врачом и исполнительным директором международной общественной организации «Справедливая помощь», которая помогает бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам. Она также входила в президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. За годы своей деятельности правозащитница не раз удостаивалась государственных наград.

Глинка погибла при крушении Ту-154 Минобороны 25 декабря 2016 г. Она летела в Сирию с грузом лекарств. Самолет упал в Черное море вскоре после вылета из сочинского аэропорта. Погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова.

Технологии
Новости

Экс-начальника головного предприятия «Роскосмоса» арестовали по делу о хищениях

Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего руководителя НПО «Техномаш» (входит в «Роскосмос») Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях из бюджета, сообщает ТАСС. Панову вменяется хищение более 400 млн руб., предназначенных для реконструкции стендов Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

«Коммерсантъ» уточняет, что два года назад предприятие якобы перечислило эти средства малоизвестной компании, которой были поручены работы. В результате никакой реконструкции не проводилось, а когда речь зашла о гарантиях Генбанка, выяснилось, что они фальшивые. По версии следствия, некоторые неустановленные лица из руководства «Техномаша» знали о фиктивности гарантий, но никак на это не отреагировали. Сам Панов заявил, что к хищению не имеет отношения, занимается научной деятельностью.

НПО «Техномаш» – головное предприятие «Роскосмоса», в его задачи входит технологическое обеспечение создания изделий ракетно-космической техники. Предприятие участвует в создании различных изделий для ракетно-космической отрасли, включая ракетоносители «Протон-М» и «Ангара», разгонные блоки «Фрегат», «Бриз-М», КВРБ и другие изделия.

Панов работал в НПО с 2012 г., в том числе в должности и. о. гендиректора, и был уволен в июле 2018 г. Это произошло вскоре после назначения гендиректором «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Госкорпорация провела внутреннее расследование на предприятии и передала соответствующие документы в прокуратуру.

Бизнес
Новости

Туроператоры сообщили об улучшении ситуации с оформлением испанских виз в Москве

Ведомости
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В визовом центре Испании в Москве появилась возможность записаться на сдачу документов в конце апреля – начале мая, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, в центре можно подать документы на 29 и 30 апреля, а также на 2 и 3 мая. «Это обнадеживает, хотя опасения относительно выдачи виз в летний сезон остаются», – добавила она. Задержки, скорее всего, происходят из-за нехватки персонала визового центра, а не из-за роста числа заявок на визы, отметила Тюрина.

О том, что визовый центр Испании в Москве BLS работает со сбоями, сообщила 25 апреля Ассоциация туроператоров (АТОР). В центре большие очереди, сотрудники не успевают обрабатывать заявки, запись на подачу документов на апрель невозможна, информации о свободных датах на май нет, отмечала АТОР.

Также АТОР сообщала о сбоях в работе визовых центров Чехии и Франции.

Выбор редактора
Экономика
Новости

WSJ: Трамп не разговаривал с ОПЕК об увеличении нефтедобычи

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп не говорил по телефону с генеральным секретарем ОПЕК или министром нефти Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. В пятницу, 26 апреля, Трамп заявил репортерам, что призвал картель помочь снизить цены на нефть, и написал в Twitter: «Говорил с Саудовской Аравией и с другими, они готовы увеличить нефтяной поток. Мы достигли соглашения». Из-за этого нефть в тот день подешевела на 3,6% по итогам дня.

Ни генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, ни саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих не разговаривали с Трампом, утверждают источники WSJ. Также президент США не обсуждал снижение цен на нефть с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом, говорят саудовские чиновники.

Как утверждает представитель нефтяной отрасли Венесуэлы, он не знает о каких-либо переговорах между Трампом и венесуэльским министром нефти Мануэлем Кеведо, который сейчас занимает пост президента ОПЕК.

Трамп не объяснил, что именно он имел в виду. Возможно, он подразумевал какой-то из своих твитов, считает один из саудовских чиновников.

В последние годы ОПЕК вместе с Россией и рядом других стран ограничивают нефтедобычу, чтобы избежать избытка предложения на мировом рынке. В мае они встретятся, чтобы принять решение о продлении соглашения. У России нет информации о том, что Саудовская Аравия или какая-либо другая страна собирается выйти из него, заявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин. Представитель Saudi Aramco заявил «Ведомостям» после слов Трампа, что достигнутые ранее договоренности ОПЕК+ не меняются.

В понедельник, 29 апреля, к 18.00 мск нефть Brent подорожала на 0,1% до $72,2 за баррель, а североамериканская WTI подешевела на 0,4% до $63,04.

Политика
Новости

ЦБ сообщил о притоке в российские банки более $300 млн из Венесуэлы

Ведомости
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Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за IV квартал прошлого года увеличились на 29% – с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствуют данные Банка России. Всего венесуэльские компании и граждане перевели в российские банки $337 млн.

Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин предположил в беседе с РБК, что увеличение средств венесуэльских нерезидентов в банках России может быть обусловлено санкциями США в отношении Венесуэлы. Из-за введенных Вашингтоном ограничений венесуэльские деньги в банках США оказались под угрозой блокировки. По его словам, речь идет о средствах как юридических, так и физических лиц. «Могли быть и торговые отношения, например предоплата за поставки товаров», – отметил Монастыршин.

Руководитель направления банковских рейтингов «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) Михаил Доронкин также объяснил приток средств решением защитить деньги от санкций в банках дружественных стран, прежде всего России, пишет РБК. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай добавил, что эта сумма незначительна для Венесуэлы.

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения в 2017 г. В прошлом году и в начале 2019 г. Вашингтон усилил санкционный режим против Венесуэлы. Американские власти, в частности, ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA. Ограничения предусматривают блокировку активов компании в США на $7 млрд. В марте под санкции Вашингтона попал также российский банк «Еврофинанс Моснарбанк». США обвинили кредитную организацию в связях с PDVSA.

Политика
Новости

Шойгу: боевики ИГИЛ пытаются использовать Афганистан как плацдарм для экспансии в Азию

Ведомости
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После разгрома в Сирии боевики террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) начали перебираться в Центральную и Юго-Восточную Азию, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс». По его словам, особое беспокойство вызывает Афганистан, где сейчас ИГИЛ усиливает позиции, чтобы использовать эту страну для дальнейшей экспансии в регионе.

Шойгу отметил, что в регионе растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений и создаются террористические ячейки. По мнению министра обороны, «многолетнее американское присутствие в этой стране не решило существующих проблем», поэтому важно добиваться мирного диалога под руководством самих афганцев.

Шойгу не в первый раз высказывает опасения насчет Афганистана. Так, 17 апреля он объяснил необходимость укрепления 201-й российской военной базы в Таджикистане, которая располагается в приграничных с Афганистаном районах, возможной угрозой со стороны боевиков, передавало сетевое издание «Говорит Москва».

Технологии
Новости

Samsung представила вертикальный телевизор для видео из соцсетей

Ведомости
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Samsung выпустила 43-дюймовый телевизор The Sero с вертикальной ориентацией, говорится в пресс-релизе компании.

Телевизор был создан с учетом интересов миллениалов, отмечают в Samsung. Он рассчитан на просмотр мобильного контента. Его можно подключить к смартфону с помощью NFС.

Новый телевизор Samsung можно смотреть и в горизонтальной ориентации. Он оснащен 4,1-канальными динамиками мощность 60 Вт и голосовым помощником Bixby. Когда телевизор не смотрят, его можно использовать как часы или цифровую рамку, добавляет компания.

The Sero можно будет купить в Южной Корее в конце мая. Он будет стоить порядка 1,89 млн корейских вон (105 000 руб.).

Технологии
Новости

Spotify отчитался о рекордном количестве платных пользователей

Ведомости
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Число платных подписчиков музыкального стримингового сервиса Spotify в январе – марте 2019 г. выросло к аналогичному периоду прошлого года на 32% и достигло рекордных 100 млн уникальных пользователей, следует из опубликованной отчетности компании. Общее число подписчиков сервиса составило 217 млн пользователей (рост – 26%). Общая выручка Spotify в указанный период составила 1,5 млрд евро ($1,68 млрд, рост – 33%), доход платных подписчиков – около 1,39 млрд евро ($1,56 млрд, рост – 34%).

Spotify назвал увеличение числа платных подписок важной вехой в развитии компании. Рост пользователей Spotify обеспечила Индия, где у компании прибавилось 2 млн подписчиков, говорится в пресс-релизе.

FT связала результаты компании с ростом популярности сервиса на рынках США и Канады. TechCrunch отметил, что «большинство показателей» Spotify превзошло собственные ожидания компании, хотя ежемесячный показатель активных пользователей в 217 млн оказался ближе к нижней границе. В Spotify надеялись выйти в январе – марте 2019 г. на 215–222 млн ежемесячных пользователей по всему миру. Spotify прогнозирует, что во II квартале 2019 г. общее число пользователей сервиса достигнет 222–228 млн, платных подписчиков – 107–110 млн, а выручка – 1,5–1,7 млрд евро, пишет издание.

Spotify – крупнейший музыкальный стриминговый сервис по числу пользователей и количеству представленных композиций (по данным сайта компании, сейчас для прослушивания пользователям доступны 250 000 наименований). Для сравнения: у французского Deezer насчитывается 14 млн пользователей по всему миру и 53 млн треков для прослушивания. У главного конкурента Spotify в США – Apple Music – в начале апреля насчитывалось 50 млн подписчиков, подсчитывал WSJ, и 50 млн треков, сообщается на сайте Apple.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Роскомнадзор запросил торговые площадки о возможной утечке персональных данных

Ведомости
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Роскомнадзор направил запросы электронным торговым площадкам после появления информации о том, что они выложили в открытый доступ незашифрованные персональные данные участников аукционов, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

В чем суть запросов и планирует ли Роскомнадзор возбуждать дело из-за утечки данных, представитель ведомства не ответил.

В открытом доступе оказалось не менее 2,24 млн записей с паспортными данными, номерами СНИЛС и сведениями о трудоустройстве россиян, следует из исследования председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина, о котором написал РБК. Найти эту информацию можно было в решениях об одобрении открытых аукционов, хранящихся на таких торговых площадках, как ZakazRF, «РТС-тендер», «Росэлторг», «Национальная электронная площадка», ЭТП РАД и «Сбербанк АСТ».

Называть это утечкой можно только с натяжкой, подчеркнул Бегтин. По его мнению, появление персональных данных в открытом доступе связано с ошибками в законодательстве и безграмотностью разработчиков сайтов.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах России сменить посла в Великобритании

Ведомости
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Посол России в Великобритании Александр Яковенко покинет эту должность в середине лета 2019 г. Об этом сообщили «Коммерсанту» информированные источники. Два источника РБК, близких к МИДу, подтвердили, что Яковенко готовится покинуть свой пост.

Кто займет должность, неизвестно. По данным собеседников «Коммерсанта», рассматривались несколько кандидатов, в том числе уровня заместителя министра. Один из собеседников газеты говорит, что новым послом вряд ли будет кто-то из заместителей Сергея Лаврова: пост считается «весьма токсичным» после отравления в марте 2018 г. экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Не исключено, отмечает «Коммерсантъ», что дипломатическую миссию возглавит руководитель одного из департаментов МИДа. Наиболее вероятный претендент, по данным газеты, – Андрей Келин, руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИДа, который занимается вопросами международных организаций, в том числе НАТО. Келин в 2011–2015 гг. работал постпредом России при ОБСЕ в Вене.

Яковенко, утверждают источники издания, может возглавить Дипломатическую академию МИД России.

Яковенко 64 года. Дипломатическую карьеру он начал в 1976 г., был официальным представителем МИД России (2000–2005 гг.) и заместителем министра иностранных дел (2005–2011 гг.). Послом в Великобритании он стал в 2011 г. – его назначил Дмитрий Медведев, который на тот момент был президентом.

На тот период, когда послом работал Яковенко, пришлось отравление Скрипалей. Оно произошло в марте 2018 г.: экс-офицера ГРУ и его дочь нашли у торгового центра в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. По мнению властей Великобритании, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» и к этому причастны власти России. Исполнителями Лондон считает сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.

The Insider и Bellingcat выпустили расследования, в которых утверждается, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, а Петрова – Александр Мишкин. Они дали интервью телеканалу RT, в котором подтвердили, что в день отравления Скрипалей были в Солсбери, но заявили, что ездили туда как туристы.

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