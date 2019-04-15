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Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском

Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в суд в июне 2018 г. В октябре суд назначил проведение экспертизы, которая должна была ответить на вопросы в том числе о том, был ли превышен допустимый уровень содержания вредных веществ на территории, прилегающей к полигону, и может ли прекращение его деятельности привести к нанесению большего вреда. В феврале суд возобновил производство по делу в связи с поступлением заключения экспертов.

Жители Волоколамского района в феврале прошлого года начали жаловаться на неприятный запах с полигона «Ядрово». Они провели несколько митингов с требованием его закрытия. Через месяц на полигоне произошел выброс свалочного газа, после чего в больницу Волоколамска доставили несколько десятков детей.

В мае Волоколамский городской суд отклонил два иска местных жителей с требованием закрыть прием отходов и провести рекультивацию полигона. Оба иска были поданы до отравления детей в городе и протестных акций.

В Волоколамске прошли пикеты за закрытие свалки «Ядрово»