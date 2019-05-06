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Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

Герцогиня Сассекская Меган Маркл 6 мая родила сына, сообщается в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

Роды началась утром 6 мая, рядом с 37-летней Меган Маркл находился ее супруг принц Гарри. Герцогиня и ее ребенок чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей. Мальчик весит около 3,2 кг. Телеканал Sky News сообщает, что мать Меган Маркл Дориа Рэгланд ухаживает за дочерью и оказывает ей моральную поддержку.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 г. Торжественная церемония бракосочетания проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это была 16-я королевская свадьба в городе Виндзоре с 1963 г. О беременности Меган Маркл стало известно в октябре прошлого года.

Принц Гарри рассказал о рождении сына Prince Harry says wife Meghan Markle, Duchess of Sussex, and baby boy are doing "incredibly well." He added, "It has been the most amazing experience I could ever possibly imagine. " https://t.co/aAwPRaA2CB pic.twitter.com/YQCwa2ytUo — CBS News (@CBSNews) 6 мая 2019 г.

Как рассказал принц Гарри журналистам, он и его супруга еще не определились с именем сына, но сделают это в ближайшее время. Он заявил, что абсолютно счастлив и очень гордится своей женой, а новорожденного сына Гарри назвал абсолютно удивительным. «Мы оба взволнованы и благодарны за вашу любовь и поддержку», – обратился к жителям Великобритании принц. Он пообещал, что в ближайшие пару дней Меган Маркл появится с первенцем на публике.

Брат Гарри, принц Уильям (герцог Кембриджский) и его супруга Кейт Миддлтон имеют троих детей. Королеву Елизавету II уже известили о рождении очередного правнука.