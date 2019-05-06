Политика

Новости

СКР завершил следственные действия на месте крушения SSJ100

Следователи и криминалисты СКР завершили следственные действия на месте крушения самолета SSJ100, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) они изъяли со взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшего исследования.

Следователи и специалисты МАКа начали расшифровывать данные бортовых самописцев, сопоставлять их с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, уточняет СКР.

Пока проводились следственные действия на месте аварии, аэропорт «Шереметьево» работал с ограничениями, отправляя рейсы лишь по одной из двух взлетно-посадочных полос.

Самолет SSJ100, принадлежащий компании «Аэрофлот», потерпел крушение вечером 5 мая. Лайнер начал выполнять регулярный рейс из Москвы в Мурманск, но через 10 минут после вылета из «Шереметьево» экстренно вернулся в аэропорт. По словам членов экипажа, в воздушное судно ударила молния, лайнер потерял радиосвязь и перешел на прямое управление. При посадке самолет загорелся. Всего на борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа. СКР сообщил о 41 погибшем.

СКР ранее сообщал, что прорабатывает сразу несколько версий. В числе причин трагедии называлась недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр борта. Рассматриваются также версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»