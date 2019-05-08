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Иран заявил о возможности возобновить обогащение урана до 20% за четыре дня

Ведомости
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Иран может возобновить процесс обогащения урана до 20% всего за четыре дня заявил руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает иранское агентство Tasnim.

Ранее Иран направил послам России, Франции, Германии, Великобритании и Китая уведомление о приостановке исполнения части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Поводом стало введение США новых санкций против Ирана.

В России, Германии, Франции и Китае заявили, что они заинтересованы в сохранении ядерной сделки с Ираном. Министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что, если Иран не будет соблюдать условия соглашения, против него могут быть введены санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что еще рано говорить о новых ограничениях.

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Власти США повысят пошлины на ряд китайских товаров в 2,5 раза

Ведомости
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Власти США решили с 10 мая увеличить пошлины с 10% до 25% на ряд китайских товаров. Информация об этом размещена в официальном журнале правительства США. Всего пошлины затронут товары на общую сумму $200 млрд.

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Политика
Новости

Путин начал совещание с минуты молчания в память о погибших в SSJ100

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в начале заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе в «Шереметьево».

«Вы знаете, что 5 мая в "Шереметьево" произошла трагедия, авиационная катастрофа, которая унесла много человеческих жизней, поэтому прошу почтить память погибших минутой молчания», – сказал президент.

Ранее Путин выразил соболезнования родственникам погибших в SSJ110 в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Лично авиакатастрофу он не комментировал. Трехдневный траур по погибшим был объявлен только в Мурманской области.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», на борту которого находились 78 человек, вечером 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск. Однако спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт и совершил аварийную посадку, при которой загорелся. В результате погиб 41 человек.

Бизнес
Новости

FIFA может получить дополнительные доходы от внедрения видеоповторов

Ведомости
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Организаторы крупных футбольных турниров могут получить дополнительный доход благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR, video assistant referee), сообщает Financial Times со ссылкой на знакомого с ситуацией человека. Дело в том, что пауза на просмотр рефери видеоповторов предоставляет возможность для показа рекламы непосредственно во время матчей. Международная федерация футбола (FIFA) уже получила несколько предложений от заинтересованных компаний.

Система VAR позволяет арбитрам принимать решения в спорных эпизодах, просматривая видеоповторы. Ее применение на крупных турнирах началось в 2017 г. FIFA назвала опыт использования VAR успешным по итогам чемпионата мира в России в 2018 г., хотя некоторые игроки, тренеры и болельщики продолжают критиковать систему. Отчасти из-за того, что она создает паузы в игре.

Во время ЧМ в России использование VAR заняло в совокупности 27 минут эфирного времени, по оценкам специалиста по спортивному маркетингу Тима Кроу. Между тем минута рекламы во время полуфиналов крупных турниров могла бы стоить около $800 000, согласно Ampere Analysis. Как отмечает Кроу, потенциальная стоимость рекламных соглашений будет зависеть от популярности турнира, но на ЧМ она могла бы превышать $65 млн за простой показ рекламы и $130 млн – за спонсорское соглашение. «Большинство других видов рекламы находятся в стороне от игры, тогда как VAR – часть самой игры, – отмечает Кроу (цитата по FT). – Для спонсоров это воплощение мечты».

Несколько компаний уже обращались к FIFA c желанием рекламировать свой бренд во время применения VAR на ЧМ в России, пишет FT. Однако FIFA отказала им, объяснив это тем, что работа системы еще не отлажена. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что пока не думает о таких спонсорских соглашениях. Английская премьер-лига, которая начнет использовать VAR в следующем сезоне, считает эту идею преждевременной. Испанская футбольная «Ла Лига» готова рассматривать такие спонсорские соглашения, пишет FT со ссылкой на источник, близкий к лиге. Хотя многое будет зависеть от мнения испанской федерации футбола, которая отвечает за работу судей в чемпионате.

Паузы на просмотр видеоповторов уже привлекают рекламодателей в других видах спорта, например в крикете и американском футболе, отмечает FT. Так, PepsiCo в 2011 г. стала первым спонсором системы видеоповторов в крикете во время серии игр между Пакистаном и Шри-Ланкой.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Жителей Тверской области по ошибке предупредили о радиационной опасности

Ведомости
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Телеканалы и радиостанции Тверской области из-за технической ошибки передали информацию о возникновении химической и радиационной опасности, говорится в сообщении регионального управления МЧС. Это произошло из-за «технических мероприятий», отмечается там же.

На территории области превышение уровня радиации не зафиксировано, следует из данных тверского Гидрометцентра.

Предупреждение об опасности было выпущено в эфир по ошибке, сообщили «Интерфаксу» в Тверском областном радиотелевизионном передающем центре.

Днем 8 мая «Россия 1» и другие телеканалы сообщили сначала о радиационной, а после – о химической тревоге. Жителям области рекомендовали без паники отключить свет, газ и водоснабжение, закрыть окна, взять с собой документы и остаться в герметичном помещении или укрыться в специальном сооружении.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Кремль обвинил США в отказе Ирана от части обязательств по ядерной сделке

Ведомости
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Отказ Ирана частично выполнять обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вызван необдуманными решениями США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия считает безальтернативной ядерную сделку и продолжит контакты с партнерами по СВПД для ее сохранения, отметил Песков. Он добавил, что о возможности введения санкций в отношении Ирана говорить еще рано.

Ранее Иран направил послам России, Франции, Германии, Великобритании и Китая уведомление о том, что он приостановит исполнение некоторых обязательств ядерной сделки. Власти страны объяснили это тем, что США вышли из соглашения и ввели санкции против Ирана.

Франция и Китай заявили о необходимости сохранения ядерной сделки. При этом министр обороны Франции Флоранс Парли допустила введение санкций в отношении Ирана, если он не будет выполнять условия соглашения.

Бизнес
Новости

Песков прокомментировал возможные отставки в «Транснефти» из-за ЧП с «Дружбой»

Ведомости
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Минэнерго не выявило каких-либо неверных действий сотрудников «Транснефти», связанных с загрязнением трубопровода «Дружба», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных отставках в руководстве компании.

«Об этом вчера речь шла на правительстве, министр энергетики докладывал о ситуации. Вы наверняка видели, что в докладе Новака нет никакой оценки каких-то неверных действий со стороны руководства «Транснефти»», – пояснил Песков. Он напомнил, что в отношении одной из частных компаний ведется расследование. Были арестованы четыре человека, «которые подозреваются в том, что именно их манипуляции привели к загрязнению нефти в трубопроводе», добавил он.

Самарский районный суд 7 мая арестовал до 29 июня четверых фигурантов дела о загрязнении трубопровода: гендиректора «Нефтеперевалки» Светлану Балабай, заместителя гендиректора этой компании Рустама Хуснутдинова, гендиректора компании «Петронефть актив» Владимира Жоголева, заместителя директора «Магистрали» Сергея Баландина.

Их подозревают в самовольном подключении к нефтепроводу и приведении его в негодность по предварительному сговору. Еще двоих подозреваемых, имена которых не разглашаются, объявили в розыск. По версии следствия, фигуранты дела похитили нефть на сумму около 1 млн руб. Чтобы скрыть преступление, они поставили в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района «грязную» нефть. Позже она попала в нефтехранилище, а затем в систему магистрального трубопровода.

Выбор редактора
Политика
Новости

Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе

Ведомости
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Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора. Совместно с федеральным центром гигиены и эпидемиологии ведомство посчитало, что в январе – декабре 2018 г. в России было зарегистрировано более 86 500 таких заболеваний, в 2017 г. – более 88 600.

В России у более 714 000 человек диагностирован ВИЧ, говорила в ноябре 2018 г. министр здравоохранения Вероника Скворцова. Официально зарегистрированных – более 1 млн человек, оценивал руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский, а незарегистрированных еще минимум 300 000 человек.

По данным организации ЮНЭЙДС, которая координирует международные меры противодействия СПИДу, на планете насчитывается 36,9 млн людей, живущих с ВИЧ. 75% из них знают о своем положительном статусе, остальные не подозревают о нем. Более половины инфицированных получает антиретровирусную терапию (ВИЧ относят к семейству ретровирусов, суть терапии – в снижении уровня вирусной нагрузки на ВИЧ-инфицированного до нулевого уровня). Неопределяемая вирусная нагрузка (ВИЧ-инфицированный не передает свое заболевание партнеру при незащищенном контакте) зафиксирована у 81% из них. В мире более 35 млн человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ.

Политика
Новости

Кремль: решение о судьбе SSJ100 могут принять только профильные ведомства

Ведомости
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Решение о приостановке эксплуатации самолета SSJ100 могут принять только «компетентные авиационные органы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле знают о том, что в интернете идет сбор подписей за приостановку эксплуатации лайнеров данного типа из-за недавней катастрофы в «Шереметьево», добавил он. «Еще раз повторяю, что компетентными могут являться только какие-то выводы соответствующих авиационных органов», – сказал Песков.

В день катастрофы Песков заявил, что президент Владимир Путин не может принять решение в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели, так как это не его прерогатива. Подобные решения могут принимать только специалисты, отмечал пресс-секретарь. По его словам, Путину оперативно доложили о ЧП в аэропорту. Президент выразил соболезнования родственникам и близким погибших в катастрофе. Он поручил провести тщательное расследование причин случившегося.

Комментируя возможность награждения экипажа за героическое поведение во время эвакуации пассажиров, Песков сказал, что нужно дождаться результатов расследования. С подобной просьбой напрямую к президенту пока не обращались, отмечал он.

В воскресенье вечером, 5 мая, вылетевший из Москвы в Мурманск SuperJet 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Командир воздушного судна, на борту которого находились 78 человек, через 10 минут после взлета принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок после удара молнии. Во время посадки у лайнера подломилось шасси, из-за повреждения баков с топливом начался сильный пожар в хвостовой части. Экипаж самолета собственными силами эвакуировал пассажиров. Жертвами катастрофы стал 41 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Политика
Новости

Пассажиров рейса SSJ100 «Аэрофлота» из Ростова пересадили на другие самолеты

Ведомости
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В аэропорту «Платов» по техническим причинам задержали самолет «Аэрофлота», который должен был лететь из Ростова-на-Дону в Москву, сообщили ТАСС в среду, 8 мая, в пресс-службе аэропорта. Пассажиров пересадили на другие рейсы.

По информации источника агентства в экстренных службах региона, рейс должен был выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100, но в нем заело педаль. Об отмене рейса из-за неисправности на SSJ100 также рассказал источник «Интерфакса».

Согласно расписанию на сайте аэропорта, самолет SSJ100 «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву в 5:40. Однако в онлайн-табло «Платова» информации о его отправлении нет.

Кроме того, в среду из аэропорта «Шереметьево», по данным онлайн-табло, с задержкой вылетели шесть самолетов SSJ100 «Аэрофлота». Рейс Москва – Минск задержали практически на четыре часа. Заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе, которая должна была лететь этим рейсом, написала в Facebook, что причиной стали технические неполадки. «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию.

Вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск. В результате погиб 41 человек. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

Как выглядит первый в России аэропорт, построенный с нуля

Стиль жизни
Новости

Умер композитор песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко»

Ведомости
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Композитор Евгений Крылатов, автор детских песен «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко», скончался в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Twitter телеведущий Андрей Малахов. Позже эту информацию телеканалу РЕН ТВ подтвердила дочь композитора.

Крылатов написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Среди них «Три белых коня» (фильм «Чародеи»), «Не покидай меня» (фильм «Не покидай»), вальс «Ох уж эта Настя», музыка к серии мультфильмов про Простоквашино и фильму «С любимыми не расставайтесь».

Крылатов родился в 1934 г. в Свердловской области, закончил Пермское музыкальное училище, а затем в 1959 г. Московскую консерваторию по классам композиции и фортепиано. Он писал симфоническую, камерную, эстрадную музыку, музыку для драматического театра, радио и телевидения. Однако настоящую славу композитору принесла работа для кино и мультипликации.

Крылатов был членом Союза композиторов, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей. Ему присвоили звание народного артиста. Композитор получил Государственную премию СССР и Премию президента России.

Политика
Новости

Киев признает незаконными выдаваемые украинцам российские паспорта

Ведомости
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Правительство Украины на заседании 8 мая признает недействительными паспорта, выдаваемые Россией украинским гражданам в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинского премьера Владимира Гройсмана. Гройсман подчеркнул, что российские паспорта будут признаны незаконными при пересечении госграницы Украины, а также при использовании на территории страны. Украинское правительство также обратится к другим странам с призывом признать недействительными эти документы.

Президент России Владимир Путин в конце апреля подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Российский лидер допустил, что в будущем такой порядок получения паспорта России могут распространить на всех украинцев.

Действующий президент Украины Петр Порошенко связал указ Путина с подготовкой Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Актер Владимир Зеленский, избранный президентом Украины в апреле, назвал этот шаг попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

В начале мая Зеленский пообещал ответить на решение Кремля. «У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть», – отмечал украинский политик. Он добавил, что вскоре «выйдет и расскажет» детали возможных мер.

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