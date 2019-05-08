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Кремль обвинил США в отказе Ирана от части обязательств по ядерной сделке

Отказ Ирана частично выполнять обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вызван необдуманными решениями США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия считает безальтернативной ядерную сделку и продолжит контакты с партнерами по СВПД для ее сохранения, отметил Песков. Он добавил, что о возможности введения санкций в отношении Ирана говорить еще рано.

Ранее Иран направил послам России, Франции, Германии, Великобритании и Китая уведомление о том, что он приостановит исполнение некоторых обязательств ядерной сделки. Власти страны объяснили это тем, что США вышли из соглашения и ввели санкции против Ирана.

Франция и Китай заявили о необходимости сохранения ядерной сделки. При этом министр обороны Франции Флоранс Парли допустила введение санкций в отношении Ирана, если он не будет выполнять условия соглашения.