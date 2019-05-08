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Суд постановил уничтожить деревянный стул, которым Кокорин избил Пака

Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин ударил по голове руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака. Стул был изъят во время осмотра места происшествия в кафе «Кофемания», сказала судья Елена Абрамова, оглашая приговор. На данный момент он находится в кабинете у дознавателя, отмечает РИА «Новости».

В среду, 8 мая, суд огласил приговор футболистам Мамаеву, Кокорину и другим фигурантам дела о двух драках в Москве. Подсудимые были признаны виновными в побоях и хулиганстве, доказательств в сговоре суд не нашел. Кокорина cуд приговорил к полутора годам колонии общего режима, Мамаева – к году и пяти месяцам. Таким образом, суд удовлетворил требования гособвинения. Осужденным засчитают время, проведенное в СИЗО с 11 октября 2018 г.

Суд пришел к выводу, что подсудимые своими действиями продемонстрировали «пренебрежительное отношение» к окружающим. Футболисты использовали для драк незначительный повод, в результате избиения потерпевшие временно потеряли трудоспособность, сообщила судья.

Фигурантов дела арестовали в октябре 2018 г. Им были предъявлены обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Ранее фигуранты дела частично признали свою вину, они извинились перед потерпевшими и заявили о готовности выплатить им компенсацию. В суде футболисты утверждали, что поводом для обеих драк стали оскорбления со стороны потерпевших.

Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО