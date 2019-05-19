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Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам заключения, записала видеообращение из американской тюрьмы. Ролик длиной в одну минуту опубликован на странице Бутиной в социальной сети «В контакте».

Девушка рассказала, что сейчас находится в пенитенциарном распределительном центре в Оклахоме. «Такое ощущение, что я снова вернулась в эпоху современности, и теперь у нас есть интернет, и я могу записать видеосообщение», – сказала Бутина. До этого она находилась в изоляторе в городе Александрия (штат Виргиния), а затем – в тюрьме Northern Neck. Сейчас россиянку переводят в другую тюрьму.

Бутина поблагодарила всех, кто поддерживал ее, пока шло следствие. Девушка также попросила о финансовой помощи, которая необходима ей, чтобы оплатить услуги юристов. «Как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию, и мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной», – пояснила она, завершив видеообращение словами: «Русские не сдаются».

Суд в США 26 апреля приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия. После того как россиянка отбудет наказание полностью, ее депортируют на родину.

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, россиянка должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Что известно о Марии Бутиной