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Госдепартамент заявил о возможном применении Сирией химоружия

Войска президента Сирии Башара Асада могли применить химическое оружие 19 мая в Идлибе, говорится в заявлении Госдепартамента США. «Мы все еще собираем информацию об этом инциденте, но повторяем наши предупреждения: если режим Асада использует химическое оружие, Соединенные Штаты и наши союзники отреагируют быстро и адекватно», — отмечается в заявлении.

Возможное применение химоружия, предположительно хлора, было частью военной кампании Асада, которая нарушает режим прекращения огня в Идлибе. «Нападения режима (Асада – ред.) на общины северо-западной Сирии должны прекратиться», — предупреждает Госдеп. Ведомство подчеркивает, что нападение на зону деэскалации угрожает дестабилизации региона.

17 мая российский Центр по примирению враждующих сторон предупредил о подготовке террористами из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» провокации в зоне деэскалации, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в применении химоружия. 21 мая Минобороны России обвинило сирийских повстанцев, в том числе «специалистов, прошедших подготовку в городе Ракка под руководством офицеров американской разведки», в фальсификации свидетельств применения химоружия. «Террористы, действующие в зоне деэскалации Идлиба, имеют значительное количество токсичных веществ, которыми боевики оборудуют боеприпасы», чтобы создать видимость применения правительственными войсками химоружия, напоминает CNN суть российского заявления. Сирийский МИД ранее опроверг сведения о применении правительственными войсками химического оружия в городе Каббани на севере провинции Латакия. Дамаск настаивает, что никогда не использовал химических боеприпасов.

США и ранее обвиняли Дамаск в применении химоружия. Вашингтон дважды – в 2017 и 2018 гг. – наносил ракетные удары по военным объектам Сирии, которые, якобы имели отношение к возможным атакам.