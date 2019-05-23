Политика

Новости

Мэй может объявить об отставке с поста премьера Великобритании 24 мая

Премьер Великобритании Тереза Мэй может объявить об уходе в отставку в пятницу, 24 мая, сообщает со ссылкой на источники The Times. По информации The Telegraph, о своем уходе она скорее всего объявит в понедельник, 27 мая.

По словам одного из членов британского правительства, «лучше, если бы она ушла сейчас». Другой источник заявил The Telegraph, что «все кончено». Члены Консервативной партии разработали план, подталкивающих премьера к отставке, пишет газета. Так, несколько членов правительства собираются в среду попросить Мэй изменить решение о вынесении на голосование нового варианта сделки по Brexit, что, по утверждению газеты, можно приравнять к призыву уйти. По информации The Telegraph, парламентарии готовы массово покинуть зал заседаний, если Мэй продолжит настаивать на голосовании. Депутаты также намерены обсудить изменение партийных правил для вынесения на голосование вопроса о недоверии премьеру. Соратники советуют Мэй уйти в отставку с достоинством сейчас, чтобы не быть позже «унизительно изгнанной», отмечает газета.

Во вторник, 21 мая Мэй представила парламенту новый вариант законопроекта о Brexit. Она предложила депутатам проголосовать за повторный референдум по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС. Большинство парламентариев не поддержали предложение Мэй. Ранее премьер обещала, что уйдет в отставку после ратификации соглашения по Brexit.