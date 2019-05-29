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Фонд защиты национальных ценностей перечислил Бутиной 5 млн рублей

Фонд защиты национальных ценностей перечислил 5 млн руб. в качестве финансовой поддержки для россиянки Марии Бутиной, осужденной в США. Об этом сообщается на сайте организации.

«Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания нашей соотечественницы в тюрьме. В ближайшее время будут перечислены еще средства», — говорится в сообщении фонда. Отмечается, что всего Бутиной необходимы 43 млн руб.

В апреле суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. После того, как она отбудет наказание полностью, ее депортируют в Россию. В ходе судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

В середине мая девушка записала видеообращение из американской тюрьмы, в котором попросила о финансовой помощи, которая необходима ей для оплаты услуг юристов.

Фонд защиты национальных ценностей, как сообщается на его сайте, — это некоммерческая организация, деятельность которой направлена на защиту интересов России, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей СМИ.

Что известно о Марии Бутиной