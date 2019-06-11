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Голунов призвал не участвовать в несогласованном марше в свою защиту

Журналист «Медузы» Иван Голунов заявил после выхода на свободу, что не планирует участвовать в марше 12 июня в свою защиту. Трансляцию от здания главного следственного управления ГУ МВД по Москве вел телеканал «Дождь». «Я плохо знаю про марш. Я стал об этом сейчас узнавать что-то. Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш. Это такое мое личное мнение», – сказал журналист.

Голунов также рассказал, что ему сложно осознать все произошедшее. «Я много читал историй про то, что могут подбросить наркотики, 228-я [статья УК] и так далее. У меня даже в мыслях не было, что это может произойти со мной», – добавил он. Голунов пообещал продолжать ту работу, которой занимался. «Я буду заниматься расследованиями, потому что мне хотя бы нужно оправдать доверие тех, кто меня поддерживал», – отметил он.

Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня Никулинский суд Москвы избрал для журналиста меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее МВД утверждало, что после задержания в рюкзаке Голунова был обнаружен метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Голунов вину не признавал. На суде он сказал, что наркотики ему подбросили. По его мнению, преследование связано с публикацией расследования о похоронном бизнесе. Голунов также пожаловался, что при задержании его избили, на протяжении 12 часов ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить близких.

Марш в защиту Голунова 12 июня решили провести несколько журналистов и активистов. Изначально они не планировали согласовывать акцию с московскими властями. Однако вечером во вторник некоторые из организаторов марша согласились на переговоры с мэрией. Об их результатах пока неизвестно.

Иван Голунов – на свободе. Фотографии