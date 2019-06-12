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Власти Москвы призвали отказаться от участия в акции в поддержку Голунова

Московские власти призвали организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, и желающих к ним присоединиться отказаться от участия в акции, говорится в сообщении Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. В мэрии Москвы пояснили, что времени для того, чтобы обеспечить безопасность на марше, недостаточно. «В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии», — говорится в сообщении.

О планах провести марш в поддержку Голунова группа журналистов и активистов объявила 10 июня. Организаторы на странице мероприятия в Facebook объяснили, что не будут согласовывать его с московской мэрией, так как планируют мирно нести в руках газеты со статьями о Голунове. Однако 11 июня они все же встретились с первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василием Олейником, руководителем департамента Владимиром Регнацким и вице-мэром Александром Горбенко, «чтобы обсудить безопасный маршрут завтрашнего марша». Согласовать мероприятие им не удалось, сообщил в тот же день один из инициаторов марша, журналист Евгений Берг.

Московская мэрия в свою очередь согласовала другую акцию в поддержку журналиста, которая должна пройти не 12 июня, а 16 июня, на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 мск и численностью до 20 000 человек. Инициаторами этой акции стали председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Журналист Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полиция заявила, что у него нашли наркотики. Ему было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств. Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. 11 июня руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». В тот же день журналиста освободили из-под домашнего ареста.