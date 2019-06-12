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На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей». Точное число задержанных неизвестно, но, по их словам, полиция задержала минимум четырех человек. «ОВД-инфо» сообщает о задержании более 20 человек.

В основном полицейские задерживают участников акции, которые пришли с плакатами, и тех, кто за них заступается, уточнил корреспондент. Среди задержанных – журналисты интернет-издания «Медуза» Илья Жегулев и Андрей Перцев, сообщил корреспондент «Медузы». BBC сообщает также о задержании журналистов агентства Reuters, газеты «Коммерсантъ», телеканала «Дождь» и других. Позже Перцев сообщил, что полицейские отпустили его.

Полицейские также начали перекрывать улицы, по которым должно пройти шествие. По словам корреспондента, была перекрыта Мясницкая улица. Это вынудило участников акции двинуться в сторону Сретенского бульвара, то есть в противоположную сторону от изначально запланированного маршрута. «Сначала перекрыли Мясницкую, пропустив по ней человек 100. Люди повернули в Бобров переулок, который перекрыли, пропустив тоже 100 человек», – рассказал корреспондент. Толпа скандирует «позор» сотрудникам Росгвардии.

Сегодня в Москве проходит акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, с которого накануне были сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков. Мэрия Москвы ранее отказалась согласовать ее. Всего к месту начала акции, по оценке корреспондента «Ведомостей», пришли несколько сотен человек. На бульваре и в переулках в районе метро «Чистые пруды» припаркованы автозаки и автобусы полиции. Полиция напоминает собравшимся, что мероприятие не согласовано, и просит разойтись.