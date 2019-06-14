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Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере

Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета. Запись его выступления опубликована в Telegram-канале патриарха. Он назвал происшедшее не случайным явлением, а хорошо организованной акцией и добавил, что посмотрел, как молодые люди обсуждали эти протесты в социальных сетях.

По мнению патриарха, чтобы избежать конфликта, организаторам строительства следовало бы показать жителям, как выглядел бы собор и территория вокруг него по окончании строительства. «Не просто заборчик поставлен, а на этом заборчике – виды всего того, что здесь будет. Это, может, не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство», – подчеркнул он. Патриарх Кирилл отметил, что идея была в том, чтобы построить храм, а справа и слева от него разбить большой парк и сделать набережную, по которой могли бы гулять люди.

В Екатеринбурге в мае проходили массовые акции против строительства храма в сквере у Театра драмы. В течение нескольких дней противники строительства собирались в сквере и призывали власти отказаться от этих планов. Протесты закончились столкновениями с защитниками храма и правоохранительными органами. Всего было задержано около 100 человек, позже их отпустили. 16 мая президент Владимир Путин вмешался в ситуацию и предложил провести опрос общественного мнения о месте строительства. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население. До завершения опроса строительство храма приостановили.

Ранее власти Екатеринбурга и архитекторы представили список из шести новых площадок для строительства храма. Вскоре рабочая группа по месту его строительства, сформированная при гордуме, выберет дату опроса жителей. Затраты на его проведение оцениваются в 13 млн руб. Храм планируется возвести к 2023 г., когда город будет отмечать 300-летие.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии