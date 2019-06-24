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Власти Грузии согласились с требованием протестующих изменить избирательную систему

Парламентские выборы в Грузии в 2020 г. пройдут по пропорциональной системе. Об этом заявил председатель правящего избирательного блока «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, передает «Рустави 2».

«В 2020 г. пройдут парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе. И будет обнулен избирательный барьер», – сказал он.

По мажоритарной системе избранным считается кандидат, получивший большинство голосов. Пропорциональная система предполагает, что мандаты распределяются не между индивидуальными кандидатами, а между партиями в соответствии с числом отданных за них голосов. В Грузии и России выборы проходят по смешанной системе, суть которой заключается в том, что часть депутатского корпуса избирается по мажоритарной системе, а часть – по пропорциональной.

Избирательный барьер предполагает минимальный уровень поддержки, который необходим партии, чтобы получить представительство в органах власти.

Изменение избирательной системы было одним из требований в ходе протестов в Грузии, которые начались 20 мая. Поводом для них стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия руководитель российской делегации депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. По требованию протестующих в отставку уже ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Также оппозиционеры требуют отставки руководителя МВД Георгия Гахарии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл произошедшее в Грузии русофобской провокацией. 21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности.