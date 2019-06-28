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Саммит G20 начался с совместного фотографирования лидеров

В японском городе Осака стартовал саммит «большой двадцатки» (G20). Трансляцию церемонии вело видеоагентство Ruptly на своем канале в Youtube.

Мероприятие началось с совместного фотографирования с японским премьерм Синдзо Абэ: лидеры стран проходили к нему по красной дорожке мимо стенда с флагами всех 20 стран. Одним из первых на саммит пришел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Наиболее неформальное приветствие у Абэ было с французским президентом Эммануэлем Макроном: они не только пожали друг другу руки, но и обнялись. Российский президент Владимир Путин прибыл на саммит последним. Незадолго до него на красную дорожку вышел председатель КНР Си Цзиньпин, который не улыбался и не сказал Абэ почти ни слова.

Путин прибыл в Осаку около 3:00 мск и поучаствовал во встрече лидеров стран БРИКС. После этой встречи он, как передает «РИА Новости», кратко пообщался «на ногах» с Си Цзиньпином.

Саммит G20 будет проходить до 29 июня. На 28 июня запланирована встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Также российский лидер встретится с Терезой Мэй, покидающей пост премьер-министра Великобритании, и обсудит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном взаимодействие с новым украинским президентом Владимиром Зеленским.