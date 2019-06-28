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Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США. Так Трамп отреагировал на реплику американской журналистки, будет ли Трамп требовать от Путина не влиять на избирательный процесс в США. «Конечно, буду», – ответил Трамп и, повернувшись к Путину, с улыбкой дважды произнес: «Не вмешивайтесь в выборы». Когда фразу перевели на русский язык, Путин тоже заулыбался.

Перед переговорами два лидера кратко обозначили свои ожидания от встречи. Трамп сказал, что ждет отличных результатов и интересной дискуссии, а обсудить планирует вопросы торговли, разоружения и экономики. Путин напомнил, что президенты не виделись с прошлогодней встречи в Хельсинки.

В 2016 г. в США состоялись президентские выборы, в которых победил Дональд Трамп. По окончании избирательной кампании спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование возможного сговора избирательного штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Расследование вел спецпрокурор США Роберт Мюллер, который позже ушел в отставку. Мюллер не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взломав почтовые серверы демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.