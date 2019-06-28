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Встреча Трампа и Путина в Осаке продлилась полтора часа

Третьи переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлились полтора часа вместо запланированного часа, передает корреспондент «Ведомостей». В начале встречи президенты обменялись приветствиями и обозначили основные темы переговоров.

Как отмечается в сообщении Белого дома в Twitter, оба президента согласились с тем, что улучшение отношений между Россией и США – в интересах обеих стран и всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине и договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля за вооружениями. Пока итоги встречи прокомментировала только американская сторона.

Трамп заявил, что ждет интересной дискуссии и отличных результатов общения. Он пообещал обсудить вопросы торговли и разоружения. Путин напомнил, что президенты не встречались с прошлого лета, когда провели переговоры в Хельсинки. Также в начале встречи Трамп попросил Путина не вмешиваться в грядущие выборы в США. Так он отреагировал на вопрос американской журналистки, будет ли Трамп требовать от Путина не влиять на избирательный процесс. Повернувшись к Путину, он с улыбкой дважды сказал: «Не вмешивайтесь в выборы». Когда слова Трампа перевели на русский язык, Путин тоже заулыбался.