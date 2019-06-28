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Встреча Трампа и Путина в Осаке продлилась полтора часа

Ведомости
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Третьи переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлились полтора часа вместо запланированного часа, передает корреспондент «Ведомостей». В начале встречи президенты обменялись приветствиями и обозначили основные темы переговоров.

Как отмечается в сообщении Белого дома в Twitter, оба президента согласились с тем, что улучшение отношений между Россией и США – в интересах обеих стран и всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине и договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля за вооружениями. Пока итоги встречи прокомментировала только американская сторона.

Трамп заявил, что ждет интересной дискуссии и отличных результатов общения. Он пообещал обсудить вопросы торговли и разоружения. Путин напомнил, что президенты не встречались с прошлого лета, когда провели переговоры в Хельсинки. Также в начале встречи Трамп попросил Путина не вмешиваться в грядущие выборы в США. Так он отреагировал на вопрос американской журналистки, будет ли Трамп требовать от Путина не влиять на избирательный процесс. Повернувшись к Путину, он с улыбкой дважды сказал: «Не вмешивайтесь в выборы». Когда слова Трампа перевели на русский язык, Путин тоже заулыбался.

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Политика
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«Интерфакс» назвал четырех фигурантов дела о выводе денег из «Рольфа»

Ведомости
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Уголовное дело о выводе средств из «Рольфа» возбуждено в отношении четырех руководителей компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда о проведении обыска по этому делу.

Согласно документу, уголовное дело было возбуждено 25 июня. Его фигурантами стали основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.

Накануне в офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге прошли обыски по уголовному делу о незаконном выводе средств компании за границу (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу был задержан один подозреваемый — Анатолий Кайро. Петров и Луковецкая находятся за границей.

По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб. Эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

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Бизнес
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Силовики задержали первого фигуранта дела о выводе денег из «Рольфа»

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро, передает «Интерфакс» со ссылкой на основателя компании Сергея Петрова. Кайро – заместитель председателя совета директоров «Рольфа», связаться с ним накануне «Ведомостям» не удалось.

Источник в «Рольф» сообщил «Ведомостям», что по делу делу допросили гендиректора компании Светлану Виноградову и главного финансового директора компании Александру Озерянову, но задерживать их не стали.

27 июня в офисах автодилера в Москве и Петербурге прошли обыски по уголовному делу о незаконном выводе средств компании за границу. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Его подозревают в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. По делу также проходят Кайро и бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая.

По данным СКР, в 2014 г. Петров, фактический владелец и руководитель российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций, чтобы вывести средства компании «Рольф» на счета Panabel Limited. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб. После этого средства были перечислены на счет кипрской компании в австрийском банке, считает следствие. Позже через подконтрольные Петрову иностранные организации он снова получил доступ к деньгам. Сам Петров находится за границей, отрицает свою вину и не собирается возвращаться в страну, пока обвинения не будут сняты.

Облигации «Рольфа» на Мосбирже в четверг подешевели на 9,6%. Их доходность к погашению выросла до 13,78%. На закрытие торгов одна биржевая облигация «Рольфа» стоила 94% номинала (1000 руб.).

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Политика
Новости

Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США. Так Трамп отреагировал на реплику американской журналистки, будет ли Трамп требовать от Путина не влиять на избирательный процесс в США. «Конечно, буду», – ответил Трамп и, повернувшись к Путину, с улыбкой дважды произнес: «Не вмешивайтесь в выборы». Когда фразу перевели на русский язык, Путин тоже заулыбался.

Перед переговорами два лидера кратко обозначили свои ожидания от встречи. Трамп сказал, что ждет отличных результатов и интересной дискуссии, а обсудить планирует вопросы торговли, разоружения и экономики. Путин напомнил, что президенты не виделись с прошлогодней встречи в Хельсинки.

В 2016 г. в США состоялись президентские выборы, в которых победил Дональд Трамп. По окончании избирательной кампании спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование возможного сговора избирательного штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Расследование вел спецпрокурор США Роберт Мюллер, который позже ушел в отставку. Мюллер не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взломав почтовые серверы демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.

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Политика
Новости

Туск в ответ на слова Путина о либерализме назвал устаревшим авторитаризм

Ведомости
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Авторитаризм и культ личности устарели, несмотря на то что они могут казаться эффективными. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в преддверии саммита «большой двадцатки» (G20), комментируя высказывание российского президента Владимира Путина в интервью Financial Times (FT) о том, что либеральная идея устарела.

«Я должен сказать, что я категорически не согласен с соображением о том, что либерализм устарел. Мы как европейцы должны твердо и однозначно защищать и продвигать либеральную демократию. Тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, что устарело верховенство права и права человека. Для нас, жителей Европы, эти ценности будут оставаться важными и яркими. Я считаю устаревшими авторитаризм, культ личности, правление олигархов. Даже несмотря на то, что они могут казаться эффективными», – подчеркнул Туск. Он отметил,что прочитал интервью Путина целиком.

В интервью, которое Путин дал FT в преддверии саммита G20 и которое было опубликовано 27 июня, он заявил, что «либеральная идея устарела». «Она вошла в противоречие с интересами подавляющего большинства населения в мире», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что либералы в последние десятилетия пытались диктовать миру свою волю, но совершили много трагических ошибок. Путин привел в пример решение канцлера Германии Ангелы Меркель о приеме более 1 млн сирийских беженцев. Он назвал его «ошибочным» и противопоставил ему волю президента США Дональда Трампа, который пытается остановить поток мигрантов и наркотрафика из Мексики. «Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй – тебе ничего не будет, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил – получи наказание за это», – заявил Путин.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Саммит G20 начался с совместного фотографирования лидеров

Ведомости
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В японском городе Осака стартовал саммит «большой двадцатки» (G20). Трансляцию церемонии вело видеоагентство Ruptly на своем канале в Youtube.

Мероприятие началось с фотографирования с японским премьерм Синдзо Абэ: лидеры стран проходили к нему по красной дорожке мимо стенда с флагами всех 20 стран. Одним из первых на саммит пришел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Наиболее неформальное приветствие у Абэ было с французским президентом Эммануэлем Макроном: они не только пожали друг другу руки, но и обнялись. Российский президент Владимир Путин прибыл на саммит последним. Незадолго до него на красную дорожку вышел председатель КНР Си Цзиньпин, который не улыбался и не сказал Абэ почти ни слова.

После этого все лидеры собрались на подиуме для совместного фотографирования. Путин вышел к подиуму вместе с американским президентом Дональдом Трампом, который перед тем, как они разошлись, придержал его за плечо.

Путин прибыл в Осаку около 3:00 мск и поучаствовал во встрече лидеров стран БРИКС. После этой встречи он, как передает «РИА Новости», кратко пообщался «на ногах» с Си Цзиньпином.

Саммит G20 будет проходить до 29 июня. На 28 июня запланирована встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Также российский лидер встретится с Терезой Мэй, покидающей пост премьер-министра Великобритании, и обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном взаимодействие с новым украинским президентом Владимиром Зеленским.

Бизнес
Новости

Усманов пожертвовал тульскому «Арсеналу» 600 млн рублей

Ведомости
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Бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал тульскому футбольному клубу «Арсенал» 600 млн руб, сообщил его представитель изданию «Спорт-экспресс».

О пожертвовании Усмановым этой суммы «Арсеналу» ранее написал Telegram-канал Baza. По его данным, с просьбой о финансовой помощи к бизнесмену обратилось руководство клуба, а тот пообещал выделить более 1,5 млрд руб. Кроме того, писала Baza, губернатор Тульской области Алексей Дюмин попросил у «Ростеха» еще 500 млн руб.

В чемпионате России сезона 2019–2019 «Арсенал» занял шестое место и впервые в истории сыграет в квалификации Лиги Европы. В Лиге Европы клуб стартует со второго отборочного раунда.

Усманов занимает девятое место в списке богатейших российских бизнесменов Forbes. Его состояние оценивается в $12,6 млрд.

Политика
Новости

Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве перекрыли забором

Ведомости
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Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в центре Москвы обнесли забором, сообщило «МБХ медиа», подтвердив эту информацию фотографией в своем Twitter. Рабочие на месте заявили корреспонденту издания, что планируется ремонт.

Корреспондент «Медиазоны» обнаружила на месте, где установлен забор, табличку, согласно которой работы проводятся сотрудниками ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО».

В мае – июне этого года активисты движения «Лев против», выступающие против курения и распития алкогольных напитков в общественных местах, проводили в «Яме» рейды. Они применяли перцовый газ. Как писала «Медиазона», полицейские, приходившие на площадь вместе с активистами, производили задержания внешне нетрезвых людей или сидящих с алкогольными напитками.

«Яма» упоминалась и в публикации The Village о том, что в центре Москвы, в частности и на Хохловской площади, были ограблены 24 человека, которые теряли сознание после того, как пили напиток, которым их угощал неизвестный. 25 июня был задержан подозреваемый в отравлениях, на следующий день его арестовали.

Технологии
Новости

«Кассир.ру» пожаловался на «Яндекс» в ФАС

Ведомости
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Крупный онлайн-продавец билетов на зрелищные мероприятия «Кассир.ру» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на недобросовестную конкуренцию со стороны «Яндекса». Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба «Кассир.ру».

Претензии «Кассира.ру» вызвал виджет быстрой покупки через сервис «Яндекс.Афиша». Стоимость билетов на мероприятие у всех сервисов одинаковая и устанавливается организатором, указала компания. Поэтому, добавила она, приоритетное размещение виджетов быстрой покупки билетов на самых популярных страницах поисковика может быть доминирующим преимуществом.

Как отметил директор по правовым вопросам «Кассира.ру» Илья Ковалевский, пользователю необходимо дать возможность выбора билетного оператора при попытке купить билет в виджетах «Яндекса».

Пресс-служба «Яндекса» сообщила, что компании известно о жалобе и что она находится в контакте с регулятором. Использование «интерактивных ответов» – это общепринятый отраслевой стандарт и часть функциональности крупнейших поисковиков, подчеркнула она. ФАС не стала комментировать заявление.

«Кассир.ру», согласно Kartoteka.ru, на 35% принадлежит головной компании Тинькофф-банка TCS Group Holding. Гендиректор сервиса Ticketland (принадлежит МТС) Виталий Виноградов поддержал действия «Кассира.ру». Он отметил, что поднимал этот вопрос еще в 2018 г. на встрече отрасли с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, предлагая гендиректору «Яндекса» в России Елене Буниной убрать виджет.

Бизнес
Новости

СМИ узнали сумму компенсации России Казахстану за загрязненную нефть

Ведомости
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«Транснефть» выплатит «Казтрансойл» за загрязеннную нефть компенсацию, которая составит $15 за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Такую же сумму компенсации называют и источники Bloomberg.

По словам собеседников Reuters, общая сумма компенсации составит $76 млн. Она предполагает возмещение убытков от потери качества сырья, простоя и хранения, говорит они.

О том, что «Казтрансойл» достиг договоренности с «Транснефтью» о компенсации за испорченную нефть, стало известно накануне, 28 июня. «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей», – сообщил представитель казахстанской компании.

В апреле российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре. Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн.

«Казтрансойл» – первая пострадавшая от загрязнения сторона, с которой «Транснефть» договорилась о компенсации. Транзитом через трубы «Транснефти» также экспортируется нефть Азербайджана и Туркмении, но о договоренностях с ними пока не известно. Не определена и сумма возмещения Белоруссии и другим европейским странам, куда попала грязная нефть или в которые прекратились поставки сырья из-за приостановки прокачки.

Технологии
Новости

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Ведомости
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Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что Айв создаст собственную дизайнерскую компанию, одним из основных клиентов которой будет и Apple. Он «продолжит тесно сотрудничать с Apple и работать над рядом ее проектов», подчеркивается в сообщении.

Компания, которую создаст Айв, будет называться LoveForm, рассказал он сам газете Financial Times (FT). Она будет запущена в 2020 г. «Хотя я не буду сотрудником [Apple], я все равно буду очень вовлечен [в ее работу], я надеюсь, на многие, многие годы», – сказал он в интервью изданию.

Уход Айва из Apple «будет шоком для инвесторов и потребителей», отмечает FT. Айв – самый известный в мире промышленный дизайнер и хранитель всей эстетики Apple, подчеркивает газета.

Как пишет Reuters, Айв пришел в Apple в 1992 г. и возглавлял дизайнерскую команду с 1996 г. Он, будучи доверенным лицом Стива Джобса, участвовал в разработке ключевых продуктов компании – iMac и iPhone. Должность главного дизайнера Айв занял в 2015 г.

Преемник Айва на должности главного дизайнера Apple пока не назван.

Бизнес
Новости

Компания Лисина продает часть доли в НЛМК

Ведомости
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Кипрская компания Fletcher Group, бенефициаром которой является председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, намерена продать 158 млн ценных бумаг НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций) через ускоренный сбор заявок, сообщает Goldman Sachs, который выступает единственным организатором сделки. Представитель НЛМК от дополнительных комментариев отказался.

Источник, близкий к одной из сторон сделки, рассказал, что основной акционер через эту сделку помог компании увеличить количество акций в свободном обращении на рынке, соответственно, повысить их ликвидность и диверсифицировать акционерную базу. «Это должно способствовать дальнейшему росту капитализации НЛМК», — добавил он.

Лисин через Fletcher Group контролирует 84% НЛМК. Выставленный на продажу пакет соответствует приблизительно 2,6% капитала компании. Таким образом, после продажи пакета у Fltcher Group останется 81% НЛМК.

НЛМК – крупнейший производитель стали в России: в 2018 г. он произвел 17,5 млн т. В прошлом году его выручка составила $12 млрд, EBITDA – $3,6 млрд, чистая прибыль – $2,2 млрд. Чистый долг НЛМК по итогам прошлого года составил $891 млн, или 0,25 EBITDA.

На Лондонской фондовой бирже цена закрытия составила $27 за GDR, за день она выросла на 1,89%. На Московской бирже цена закрытия выросла на 2,1% к началу торгов и составила 170,5 руб. за обыкновенную акцию.

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