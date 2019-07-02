Политика

Новости

ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму

Около 89% москвичей не интересуются предстоящими выборами в Мосгордуму, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.

Согласно результатам опроса темой выборов в Мосгордуму интересуются 11% опрошенных. 28% респондентов обратили внимание на начало сбора подписей на улицах Москвы в поддержку кого-либо из кандидатов. «Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата (29% участника опроса), за представителя парламентской партии – около 18% участников опроса, за оппозиционного внесистемного кандидата по своему округу – 6%», – отмечает ВЦИОМ.

По данным опроса, 44% опрошенных готовы прийти на избирательные участки в день голосования, из них 28% сообщили, что точно придут, 16% участников опроса – скорее всего придут, но не уверены в этом, и 29% москвичей еще не определились, стоит ли участвовать в голосовании. При этом большинство избирателей (63%) не знают, за кого будут голосовать, конкретного кандидата выбрали только 8% участников опроса. Еще 12% респондентов выбирают между несколькими кандидатами.

Опрос проводился по заказу Института социально-экономических проблем народонаселения РАН с 21 по 23 июня. В нем приняли участие 1200 москвичей старше 18 лет.