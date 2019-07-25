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Северная Корея запустила две ракеты

КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Они пролетели около 430 км.

Южнокорейские военные внимательно следят за ситуацией на случай дополнительных пусков, отметили в комитете. Вместе с американскими разведывательными органами они анализируют, снаряды какого типа запустила КНДР. В Пентагоне сказали Fox News, что в курсе сообщений о запуске КНДР ракет и ждут дальнейших подробностей.

Запущенные ракеты были малой дальности, пишет Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве. Они не достигли исключительной экономической зоны Японии и не угрожали безопасности страны, добавил собеседник агентства.

Последний раз КНДР проводила запуски ракет в мае. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что его не беспокоят ракеты малой дальности.