Власти Украины рассказали о планах реформировать СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) будет реформирована коренным образом, заявил в интервью «24 каналу» секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.
По его словам, без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, так как исторически СБУ встроена в большое количество процессов (цитата по ТАСС). Контрразведка должна стать ключевой функцией СБУ, добавил Данилюк. Другие функции, присущие службе, в частности борьба с коррупцией, — это искусственные временные функции, которые «нужно убирать», сказал он.
Такого же мнения придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул секретарь СНБО.
И. о. руководителя СБУ сейчас является Иван Баканов, который был главой предвыборного штаба Зеленского. Баканов и Данилюк были назначены президентом на свои должности в мае этого года.