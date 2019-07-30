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Суд арестовал Галямину на 10 суток

По решению Хорошевского суда Москвы муниципальный депутат и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина арестована на 10 суток, сообщила она в своем аккаунте в Twitter. Ее признали виновной в организации несогласованной акции, которая прошла в Москве 27 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Галямина – одна из организаторов несогласованной акции протеста в защиту кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. В день акции Галямину задержали, затем отпустили, назначив рассмотрение ее дела на 30 июля.

Акция протеста 27 июля была одной из самых массовых за последнее время. По данным МВД, на улицу вышло 3500 человек, из которых более тысячи было задержано. Акция началась у мэрии Москвы на Тверской, затем протестующие переместились к зданию Федеральной службы безопасности, где кричали «Долой власть чекистов», вечером состоялся митинг на Трубной площади. Полиция отчиталась о задержании 1074 человек. По данным «ОВД-инфо», задержанных больше – 1373 человека, не менее 25 из которых получили травмы. Многие участники акции получили административные штрафы, дела некоторых еще рассматриваются. По итогам акции 27 июля было заведено и несколько уголовных дел. Одно из них касается распыления перцового газа, от которого пострадали два бойца Росгвардии. Второе дело возбудили из-за броска фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих.

Галямина – не единственный незарегистрированный кандидат, который получил 10 суток ареста. Щербинский районный суд 29 июля арестовал муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина на 10 суток, а затем другой московский суд добавил ему еще 10 суток ареста.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы