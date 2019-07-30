Суд арестовал Галямину на 10 суток

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По решению Хорошевского суда Москвы муниципальный депутат и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина арестована на 10 суток, сообщила она в своем аккаунте в Twitter. Ее признали виновной в организации несогласованной акции, которая прошла в Москве 27 июля (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Галямина – одна из организаторов несогласованной акции протеста в защиту кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. В день акции Галямину задержали, затем отпустили, назначив рассмотрение ее дела на 30 июля.
Акция протеста 27 июля была одной из самых массовых за последнее время. По данным МВД, на улицу вышло 3500 человек, из которых более тысячи было задержано. Акция началась у мэрии Москвы на Тверской, затем протестующие переместились к зданию Федеральной службы безопасности, где кричали «Долой власть чекистов», вечером состоялся митинг на Трубной площади. Полиция отчиталась о задержании 1074 человек. По данным «ОВД-инфо», задержанных больше – 1373 человека, не менее 25 из которых получили травмы. Многие участники акции получили административные штрафы, дела некоторых еще рассматриваются. По итогам акции 27 июля было заведено и несколько уголовных дел. Одно из них касается распыления перцового газа, от которого пострадали два бойца Росгвардии. Второе дело возбудили из-за броска фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих.
Галямина – не единственный незарегистрированный кандидат, который получил 10 суток ареста. Щербинский районный суд 29 июля арестовал муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина на 10 суток, а затем другой московский суд добавил ему еще 10 суток ареста.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Суд на Украине арестовал российский танкер Nika Spirit (Neyma), задержанный в порте Измаил (Одесская область). Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook. По его словам, судно арестовано вместе с изъятыми при обыске документами.
Матиос также отметил, что обыск танкера без разрешения российского консула был законен. «Судно после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины считается имеющим открытую границу», – подчеркнул он.
О задержании Nika Spirit сообщила Служба безопасности Украины 25 июля. По данным ведомства, именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей во время конфликта в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, утверждает СБУ.
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Мосгорсуд оставил без изменения решение об административном аресте политика Алексея Навального, передает «Интерфакс». Апелляция на решение Симоновского суда Москвы, которую подала адвокат Навального Ольга Михайлова, была оставлена без удовлетворения.
Навальный был арестован 24 июля на 30 суток за призывы выйти на не согласованную властями акцию протеста, которые он озвучил на митинге на проспекте Сахарова 20 июля, а затем повторил в своих соцсетях. Утром 28 июля он был госпитализирован с подозрением на аллергию в 64-ю горбольницу. Врачи больницы поставили ему диагноз «крапивница», в выписном эпикризе значится диагноз «контактный дерматит». Личные врачи Навального предположили, что политик был отравлен неизвестным химическим веществом, и забрали у него футболку и образцы волос для проведения независимой экспертизы.
Навального выписали из больницы на следующий день и отправили обратно в спецприемник № 1, где он отбывает арест.
Адвокат политика просила прекратить дело ввиду отсутствия состава, события и недосказанности правонарушения либо приостановить исполнение наказания из-за состояния здоровья оппозиционера. Заседание прошло без участия Навального. Начальник московского спецприемника № 1 в ходе заседания также попросил суд приостановить арест политика на период лечения, передает «Медиазона» со ссылкой на судью Андрея Васильева.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на митинге 27 июля, об этом он сообщил в эфире телеканала ТВЦ.
«Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные», – так мэр прокомментировал прошедшую акцию. По его словам, никто не пытался согласовать проведение мероприятия возле мэрии. Он добавил, что на согласованном мероприятии 20 июля прозвучал призыв «штурмовать мэрию». Собянин сказал, что поведение сотрудников полиции было адекватно тому, как вели себя протестующие.
«Я бы хотел сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг», – добавил мэр. По его данным, в больницы города обратились несколько десятков человек, получивших травмы во время акции, двое были госпитализированы, но их уже выписали. Он подчеркнул, что пострадавшие – «на совести организаторов». По его данным, несанкционированные митинги начались до того, как поступили жалобы в избирательные комиссии. Собянин уверен, что протестующим нужны не выборы, а захват власти. «Кто громче крикнул, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем», – добавил мэр.
По его словам, люди, идущие в законодательную власть, не должны нарушать закон. Он также прокомментировал решение Либертарианской партии не соглашаться на проведение акции 3 августа на проспекте Сахарова. Он назвал желание провести акцию без согласования с городскими властями «очередной провокацией».
«Анархия, беспорядки, вседозволенность только усугубляют реальные проблемы, и заканчивается это трагедией. Примеров в истории нашей страны более чем достаточно», – заявил он, пообещав, что власти снова обеспечат порядок в городе.
Возле мэрии на Тверской улице и других улицах столицы 27 июля провели не санкционированную властями акцию протеста. Москвичи призывали зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полицейские начали задержания еще до начала акции, в автозаках оказывались не только протестующие, но и туристы и прохожие. Многих протестующих задерживали с применением силы.
По официальным данным, в тот день полицейские задержали за участие в митинге 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь. Многие участники акции получили штрафы и административные аресты, но суды еще продолжают рассматривать дела.
По итогам несогласованной акции также заведено три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. По этой статье предусмотрен либо штраф в размере до 200 000 руб., либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Одно дело завели из-за распыленного в бойцов Росгвардии перцового спрея, второе – из-за брошенного в полицейских куска бордюрного камня. Третье дело заведено против участника акции Евгения Коваленко, который признал, что бросил мусорный бак в бойца ОМОНа.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее
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Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter. Заседание комиссии, на котором будет принято окончательное решение, состоится 30 июля в 17.00.
Окружная избирательная комиссия признала недействительными 618 из 4940 подписей избирателей, собранных Митрохиным. Это выше допустимых 10%, поэтому его сняли с выборов в Мосгордуму. На заседании рабочей группы Мосгоризбиркома Митрохин попросил признать действительными 233 забракованные ранее подписи, передает «Интерфакс».
Отказы в регистрации на выборы в Мосгордуму получили большинство оппозиционеров: сторонники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, глава муниципалитета Красносельского района Москвы Илья Яшин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Юлия Галямина, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев.
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта. Об этом он сам сообщил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.
По его словам, аэропорт будет носить имя Юрия Гагарина. Старый саратовский аэропорт не соответствует потребностям региона и будет закрыт со временем, добавил Медведев. «Мы рассчитываем, что новый аэропорт сможет стать крупным международным хабом», – подчеркнул премьер.
Строительство аэропорта началось в 2012 г. Он расположен в районе села Сабуровка Саратовской области, в 20 км от Саратова. Общая площадь пассажирского терминала, согласно данным на сайте аэропорта, составит 23 000 кв. м, пропускная способность – 1 млн пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию планируется 20 августа.
В 2018 г. совокупная доходность крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась в 2,5 раза меньше инфляции. В мае председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям» отметила, что разные фонды показывают разные результаты и разброс доходности достаточно большой. По ее словам, сейчас ведется юридическая работа для подачи исков с требованием, чтобы собственники и менеджмент фондов возместили полученные убытки.
Политика
Новости
Минприроды пересмотрит подход к тушению лесных пожаров
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Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу и руководителям регионов пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Необходимо пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов», – говорится в сообщении. Уточняется, что эта работа будет проводиться до конца августа. Ведомство не исключает, что в случае пересмотра границ зон контроля потребуется привлечение дополнительных сил и средств. Однако ведомство не указывает, будет ли к следующему сезону пересмотрен нормативный акт, позволяющий регионам не тушить лесные пожары.
Как ранее заявлял первый замглавы МЧС Александр Чуприян, тушение лесных пожаров в труднодоступных районах Сибири всегда было убыточным, но ситуация в этом году стала настолько серьезной, что об экономии ресурсов «думать слишком поздно».
По данным МЧС России, сейчас в Сибири горит более 3 млн га леса. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, там обстановка оценивается как крайне тяжелая. При этом ветер распространил дым от пожаров на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Местные жители жалуются на проблемы с дыханием и публикуют в соцсетях фотографии окутанных дымом городов. Greenpeace предупредил, что дымовая завеса может достигнуть Москвы в случае сохранения погодных условий.
В 2015 г. Минприроды утвердило поправки, устанавливающие право властей регионов определять зоны контроля – территории, где тушение пожаров можно признать экономически нецелесообразным. Это происходит, если огонь не несет угрозы населенным пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред. Экологи призывают отменить эту норму, поскольку от пожаров гибнут леса, животные и птицы, а от смога страдают местные жители. Петицию с призывом ввести режим ЧС во всей Сибири и принять усиленные меры для ликвидации лесных пожаров к 13.40 мск 30 июля подписали более 700 000 человек.
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Законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах может быть полностью переписан ко второму чтению, заявил «Интерфаксу» автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин.
По его словам, этот законопроект – не истина в последней инстанции, а «приглашение к дискуссии». Второе чтение существует как раз для того, чтобы переписать законопроект и сделать его отвечающим всем необходимым стандартам, отметил депутат.
Горелкин пояснил, что решил разработать этот законопроект, потому что сейчас не видит принципиальной разницы между Google и «Яндексом»: «это обе иностранные компании, но почему-то в рамках национального проекта «Цифровая экономика» мы поддерживаем иностранную компанию «Яндекс», вваливаем туда государственные средства и почему-то не поддерживаем так же Google». Недовольство его законопроектом в правительстве депутат объясняет тем, что в «Яндекс» инвестировано огромное количество государственных денег.
Публичной информации о том, что «Яндекс» когда-либо получал деньги из госбюджета, нет. Представитель поисковика подтвердил, что у компании никогда не было бюджетных субсидий. Представитель Минкомсвязи также заявил о том, что «Яндекс» – бизнес-проект, который развивается без финансовой поддержки со стороны государства.
Законопроект, которым предлагается ограничить до 20% владение иностранцев информационно значимыми интернет-ресурсами, был внесен в Госдуму 26 июля. Горелкин говорил, что ограничение направлено прежде всего на «Яндекс» и Mail.ru Group.
Накануне представитель вице-премьера Максима Акимова сказал, что этот законопроект наносит вред конкурентоспособности отечественных IТ-компаний. Он также негативно скажется на достижении целей национальной программы «Цифровая экономика».
Политика
Новости
Начальник спецприемника попросил приостановить арест Навального ради лечения
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Начальник московского спецприемника № 1 попросил суд приостановить арест оппозиционера Алексея Навального на период лечения, передает «Медиазона» со ссылкой на судью Андрея Васильева, рассматривающего в Мосгорсуде жалобу Навального на решение Симоновского районного суда о 30 сутках ареста.
Самого политика на заседание не доставили, а его адвокат Ольга Михайлова заявила, что о таком обращении начальника спецприемника не знала. Перед этим сама Михайлова попросила суд дать возможность провести медицинскую экспертизу, которую невозможно организовать в спецприемнике. По словам адвоката, политик нуждается в специализированном лечении.
Навальный был госпитализирован из спецприемника утром 28 июля. В больнице, куда его доставили, ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция», хотя ранее он не страдал от аллергических реакций, рассказывала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Оппозиционного политика выписали из больницы 29 июля и вернули в спецприемник. Точная причина состояния политика так и не была названа. Личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева заявляла, что оппозиционер мог быть отравлен.
Навальный отбывает 30 суток ареста за призыв к проведению несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. Симоновский суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.
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Троицкий районный суд Москвы наложил на муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина еще 10 суток ареста. Об этом сам политик сообщил в своем Facebook. Согласно данным на сайте суда, оппозиционера арестовали по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга).
Накануне, 29 июля, другой московский суд также арестовал его на 10 суток по той же статье КоАП. По данным полиции, 23 июля в Twitter он призвал людей выходить на несогласованную акцию 27 июля в поддержку не зарегистрированных депутатов в Мосгордуму. Оппозиционер вину не признал.
Сроки административных арестов, назначенных гражданину по разным делам, не суммируются, а исчисляются одновременно, свидетельствует постановление пленума Верховного суда, которое было вынесено в 2013 г. Сроки будут течь параллельно, объяснил «Ведомостям» адвокат Вадим Прохоров: Яшин не может сидеть одновременно в двух камерах. Назначенные 30 июля 10 суток – за вычетом 16 часов, в течение которых Яшина возили по Троицку, – истекут 8 августа, подсчитал адвокат.
Яшина задержали перед несанкционированным митингом – в ночь на 27 июля. Вечером в тот же день суд не стал рассматривать протокол об административном правонарушении, составленном на него, и освободил его. Как рассказывал оппозиционер, судья решила перенести рассмотрение протокола, сославшись на большое количество неустановленных обстоятельств.
Несогласованная акция 27 июля завершилась массовыми задержаниями. По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. МВД сообщало о 1074 задержанных.
Политика
Новости
Два новых уголовных дела завели по итогам митинга 27 июля
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Два новых уголовных дела возбуждены по фактам нападений на военнослужащих Росгвардии на несогласованной акции 27 июля в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Одно дело касается распыления перцового газа, от которого пострадали два бойца Росгвардии. Второе дело возбудили из-за броска фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих, отмечается в сообщении.
Дела возбуждены в отношении неустановленных лиц, им вменяется применение насилия в отношении представителей власти. По этой же статье было ранее заведено первое уголовное дело по итогам той акции. Участник митинга Евгений Коваленко был 29 июля арестован на два месяца по решению Мещанского суда Москвы. Он признал свою вину в том, что бросил мусорный бак в сотрудника ОМОНа. По статье о применении насилия в отношении представителя власти предусмотрен либо штраф в размере до 200 000 руб., либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
В субботу, 27 июля, на Тверской и других улицах в центре столицы прошла акция за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. На ней задержали рекордное число протестующих: по данным ГУВД Москвы, в автозаках оказались 1074 из 3500 участников митинга. Правозащитники из «ОВД-инфо» заявили о 1373 задержанных, из них 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.
Москвичи вышли на митинги из-за действий избирательных комиссий, которые отказали в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Основные претензии избиркомов касались недостоверных подписей в поддержку выдвижения кандидатов. При этом комиссии часто признавали подписи недостоверными из-за ошибок в оформлении подписных листов.
Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы
Евгений Разумный / Ведомости
У здания мэрии Москвы в 14.00 в субботу, 27 июля, должна была начаться несогласованная акция протеста, организованная оппозиционерами, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Основные организаторы митинга – Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Юлия Галямина, Любовь Соболь – были задержаны еще до его начала. Участников акции и случайных прохожих начали задерживать у здания мэрии за несколько часов до мероприятия. К началу митинга портал «ОВД-инфо» сообщал о 140 задержанных. Впоследствии это число значительно выросло. Что происходило у мэрии, смотрите в нашей галерее