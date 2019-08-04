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Росгвардия сообщила о задержании на митинге подозреваемого в экстремизме

На несогласованной акции в центре Москвы сотрудники Росгвардии 3 августа задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что мужчина является жителем другого региона России.

Подозреваемый был задержан за административное правонарушение на Новинском бульваре в центре столицы, уточнила Росгвардия. В ходе проверки выяснилось, что он находится в федеральном розыске за публичные призывы к экстремизму (ст. 280 УК). Задержанный передан сотрудникам полиции.

В субботу, 3 августа, в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, на ней были задержаны 600 человек. Проект «ОВД-инфо» насчитал 828 задержанных.

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