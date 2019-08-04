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На участника акции 3 августа завели дело о нападении на сотрудника ОМОНа

В отношении одного из участников несогласованной акции 3 августа возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК), сообщил ТАСС со ссылкой на источник и подтвердил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Имя задержанного не называется, сообщается только, что его фамилия Устинов.

Это уголовное дело стало первым по итогам субботней несанкционированной акции оппозиции, отметил ТАСС. По словам собеседника агентства, задержанный мужчина оказал активное сопротивление сотруднику ОМОНа Росгвардии при задержании. «У сотрудника вывих плечевого сустава левой руки. Он госпитализирован в НИИ им. Склифосовского и будет переведен в госпиталь Росгвардии», – сказал источник.

Накануне Росгвардия сообщила, что при разгоне протестующих на Пушкинской площади пострадал сотрудник ведомства. Участник акции оказал ему активное сопротивление и травмировал его. Мужчина был задержан и передан полицейским, сотрудника Росгвардии госпитализировали.

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