Политика

Новости

СК начал проверку по факту пожара на крыше «Сапсана» после гибели зацепера

Следственный комитет организовал доследственную проверку после гибели зацепера на крыше поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Личность погибшего устанавливается.

Как указывает «Интерфакс», поезд был задержан почти на час из-за гибели зацепера, на крыше поезда возник пожар. Произошедшее возгорание на крыше одного из вагонов было оперативно ликвидировано, на место происшествия вызваны экстренные службы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, инцидент произошел в районе Клина, причем эвакуация пассажиров не проводилась.

В данный момент поезда снова ходят по графику.