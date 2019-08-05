При взрыве в центре Каира погибли 16 человек

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Умер певец Вилли Токарев

Умер автор и исполнитель песен в жанре шансон Вилли Токарев, сообщила радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на семью музыканта. Певцу было 84 года. О месте и времени прощания с музыкантом, а также о причинах смерти пока не сообщается.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) родился 11 ноября 1934 г. в Адыгее. В юности работал кочегаром на корабле, затем служил в войсках связи. Музыкальное образование Токарев получил в училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова. Во время учебы и после окончания училища работал в оркестрах и ансамблях, выступая с различными музыкантами, в том числе в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого с певицей Эдитой Пьехой. В это же время начал писать песни и музыку для других исполнителей.

В 1970-е гг. из-за гонений на джаз Токарев уехал в Мурманск, где стал исполнять собственные песни. Одна из них – «Мурманчаночка» – стала хитом Кольского полуострова. В соавторстве с Владимиром Ярцевым записал песню «Апатиты – заполярный городок», которая стала для апатитчан неформальным гимном.

В 1974 г. музыкант эмигрировал в США, где сначала был разнорабочим, почтальоном, таксистом, потом стал петь. В 1979 г. вышла первая пластинка Токарева «А жизнь – она всегда прекрасна», которая не была замечена. Известность исполнителю принесла только следующая пластинка «В шумном балагане», вышедшая в 1981 г.

Живя в США, Токарев несколько раз приезжал с концертами в СССР, а в 1990-е переехал жить в Москву, где открыл свою студию звукозаписи. В общей сложности Токарев записал около 20 альбомов, а также основал свой лейбл One Man Band.