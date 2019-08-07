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В России разработали Конституцию в стихах и картинках для начальных классов

Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах в этом году, сообщают «РИА Новости» и «Известия». Для этой цели разработана специальная версия основного закона в стихах и картинках. Ее полное название – «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны».

«Детская» Конституция состоит из 121 страницы, в ней в стихотворной форме излагаются основные права и обязанности россиян, пишет «РИА Новости». Для лучшего усвоения текста книга сопровождается яркими красочными иллюстрациями, отмечает агентство.

«Известия» приводят несколько выдержек из книги. Так, например, статья 59 – о воинской обязанности – проиллюстрирована таким стихотворением:

«Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее падешь».

Как следует применять конституционные принципы, авторы в большинстве случаев рассказывают на примерах из жизни зверей и птиц или с помощью сказочных ситуаций, отмечают «Известия». Однако статья о праве пользования родным языком в книге проиллюстрирована стихотворением о конфликте на Украине:

«Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть».

Конституция в стихах и картинках рассчитана на детей в возрасте от 8 до 14 лет, ее планируют издать в августе, рассказал «РИА Новости» один из авторов инициативы – вице-президент фонда «Стратегия будущего» Антон Семикин. Над книгой также работали Ассоциация юристов России, АНО «Институт развития местных сообществ» и эксперты Совета Федерации, пишет агентство.