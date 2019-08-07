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В России разработали Конституцию в стихах и картинках для начальных классов

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Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах в этом году, сообщают «РИА Новости» и «Известия». Для этой цели разработана специальная версия основного закона в стихах и картинках. Ее полное название – «Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны».

«Детская» Конституция состоит из 121 страницы, в ней в стихотворной форме излагаются основные права и обязанности россиян, пишет «РИА Новости». Для лучшего усвоения текста книга сопровождается яркими красочными иллюстрациями, отмечает агентство.

«Известия» приводят несколько выдержек из книги. Так, например, статья 59 – о воинской обязанности – проиллюстрирована таким стихотворением:

«Когда в твоей защите будет

Нуждаться Родина твоя,

Рука агрессора нависнет,

Сгустятся в небе облака,

Ты на ее защиту встанешь

И в руку ты ружье возмешь

И будешь защищать Россию,

А может, за нее падешь».

Как следует применять конституционные принципы, авторы в большинстве случаев рассказывают на примерах из жизни зверей и птиц или с помощью сказочных ситуаций, отмечают «Известия». Однако статья о праве пользования родным языком в книге проиллюстрирована стихотворением о конфликте на Украине:

«Теперь война на Украине,

Где русских тоже много есть,

А им язык их запретили

И разожгли войну и месть».

Конституция в стихах и картинках рассчитана на детей в возрасте от 8 до 14 лет, ее планируют издать в августе, рассказал «РИА Новости» один из авторов инициативы – вице-президент фонда «Стратегия будущего» Антон Семикин. Над книгой также работали Ассоциация юристов России, АНО «Институт развития местных сообществ» и эксперты Совета Федерации, пишет агентство.

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Политика
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Британская полиция не нашла доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Ведомости
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Британская полиция не смогла получить доказательства причастности президента России Владимира Путина к отравлению нервно-паралитическим  веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление руководителя контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу. По его словам, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

The Guardian, ссылаясь на оценку британских спецслужб, отметила, что Путин «вероятно» одобрил нападение на Скрипалей в марте 2018 г. Но для предъявления обвинений необходимо доказать, что российский лидер напрямую с этим связан. «У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть такое обвинение», — заявил Басу.

В сентябре прошлого года Скотланд-Ярд и прокуратура Великобритании обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в попытке убийства Скрипалей с использованием вещества типа «Новичка». Позже Лондон объявил их в международный розыск. По словам Басу, сотрудники полиции должны опираться на доказательства, существует большое количество предположений о том, кто несет ответственность за нападение, кто отдавал приказ. Сейчас Лондон добивается экстрадиции Петрова и Боширова для того, чтобы предъявить им обвинения на территории Великобритании.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. В тяжелом состоянии они были доставлены в больницу. В ходе расследования британские следователи выяснили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Позже в британском городе Эймсбери в бессознательном состоянии были найдены Чарли Роули и Дон Стерджес, в срочном порядке их госпитализировали. По версии следствия, они пострадали от аналогичного вещества. Спустя время Стерджес скончалась в больнице. В доме Роули полицейские обнаружили флакон из-под духов с нервно-паралитическим веществом внутри. Скотланд-Ярд объединила расследование этих двух случаев. Ответственность за покушение на Скрипалей ранее британские власти возложили на Москву. В свою очередь Кремль отвергал обвинения и напоминал, что в 2017 г. Россия под контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) уничтожила все химическое оружие, что имелось на территории страны.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Студенты РГГУ потребовали от ректора прекратить угрозы отчислением из-за митингов

Ведомости
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Около ста студентов, аспирантов, выпускников и преподавателей Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) написали открытое письмо ректору вуза Александру Безбородову с требованиями воздержаться от «угроз в адрес учащихся». Письмо опубликовано на студенческом сайте Doxa.

Накануне 3 августа, перед не согласованной с мэрией Москвы акцией протеста Безбородов заявил, что РГГУ будет принимать меры в отношении студентов и сотрудников вуза, принимающих участие в незаконных акциях. «Если было допущено грубейшее нарушение, то подход руководства будет жестким и вплоть до отчисления», – отмечал он. Авторы письма считают, что университет не имеет права применять меры дисциплинарной ответственности к учащимся, которым вменяется административное или уголовное правонарушение из-за участия в публичном мероприятии за стенами РГГУ. Подписавшиеся под письмом рекомендуют ректору сосредоточить внимание на целях деятельности вуза, утвержденных уставом, «а не на изыскании способов наказания обучающихся за их внеуниверситетскую деятельность». По их мнению, идея такого наказания противоречит «основам университета как особого социального института».

Магистрант РГГУ Наталья Гришковец, поставившая подпись под документом, заявила «Открытым медиа», что с момента ее поступления в РГГУ в 2013 г. студенты никогда не сталкивались с подобными «репрессиями» со стороны университета. По ее словам, студенты опасаются «усиления государства в университете». Гришковец считает, что в случае уплаты студентом штрафа за участие в несогласованном митинге университет не имеет права привлекать его к ответственности. «Это нарушает принцип права, согласно которому никто не должен быть наказан за один проступок дважды», – пояснила она.

3 августа в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Митингующие выходили на протесты по всему Бульварному кольцу, наиболее напряженная ситуация была на Пушкинской и Трубной площадях. По данным «ОВД-инфо», всего во время акции протеста были задержаны 828 человек. МВД сообщало о 600 задержанных.

Протесты на Бульварном кольце. Фоторепортаж

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Зеленский попросил Путина повлиять на власти ДНР

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсудил гибель украинских военных в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина». «Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел – прим. "Ведомости") нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», – цитирует Зеленского издание.

Сепаратисты самопровозглашенной ДНР 6 августа в ночь атаковали украинские позиции возле Павлополя, погибло четверо военнослужащих Украины. Они входили в состав одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, сообщает «24 телеканал» Украины. На своей странице в Facebook Зеленский призвал лидеров стран – участниц нормандского формата возобновить переговоры по ситуации в Донбассе.

Президенты двух стран впервые поговорили по телефону в начале июля. Тогда инициатором диалога стала украинская сторона. Сам разговор продлился около 20 минут и носил прагматичный характер, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На вопрос, остался ли Путин доволен разговором, Песков отвечать не стал. Пресс-служба украинского лидера сообщила, что ключевым вопросом разговора стало освобождение украинских моряков. Также Путин и Зеленский затронули вопросы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

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Политика
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Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров

Ведомости
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Ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае составит не менее 1,5–2 млрд руб., сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов (его цитирует «РИА Новости»). Оценка проводилась по методике, которая учитывает только экономическую стоимость древесины, но не учитывает вред экологии, подчеркнул он.

Более точно рассчитать ущерб можно будет в конце лесопожарного периода, после оценки качества леса и степени повреждения деревьев, добавил Маслодудов. Кроме того, по его словам, сейчас готовится комплексная методика, которая будет учитывать вред человеку и экосистеме.

Государственный лесной фонд Красноярского края составляет 158 млн га. Этим летом в регионе действует более 100 лесных пожаров на общей площади свыше 850 000 га.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации был введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. По данным на 7 августа горело около 1,5 млн га леса. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

Пожары в Сибири. Фотографии

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Экономика
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ВЦИОМ: каждая вторая семья в России имеет непогашенный кредит

Ведомости
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У каждой второй семьи в России есть непогашенный кредит, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Более половины респондентов (51%) сказали, что у них или проживающих с ними родственников есть обязательства перед банками. Не имеют кредитов 48% опрошенных, 1% затруднился ответить.

При этом большинство россиян, согласно опросу, не планируют в ближайшее время брать кредиты (так ответили 84% опрошенных). Обратиться в банк за ипотекой хотят 5% респондентов, взять кредит на ремонт жилья – 4%, на покупку автомобиля – 3%.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что проблема в экономике России из-за закредитованности населения «в любом случае взорвется» в 2021 г. Он отметил, что Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

На что россияне готовы брать микрозаймы

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Политика
Новости

Россияне пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Аланье

Ведомости
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Шесть россиян пострадали в аварии с автобусом в турецкой Аланье и доставлены в больницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье. По его словам, тяжелых травм ни у кого из пострадавших нет.

Собеседник «РИА Новости» в генконсульстве уточнил, что ДТП произошло на горной дороге. О причинах случившегося пока ничего не сообщается.

Двое пострадавших госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье, добавил собеседник агентства. Он отметил, что генконсульство находится на связи с турецкими властями и выясняет обстоятельства инцидента.

Финансы
Новости

В Москве начались проверки наличия ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер

Ведомости
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В Москве началось тестирование системы автоматической проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. Совместный эксперимент проводят ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА). В ГУ МВД газета направила запрос о тестировании, однако комментарий представителя ведомства получить не удалось.

Пока водители получают предупреждение о необходимости оформить полис, отмечают источники газеты. После завершения тестирования нарушителям будут приходить штрафы на 800 руб. Обладатели полисов ОСАГО, в отношении которых была допущена ошибка, могут обратиться на горячую линию в РСА.

Сейчас в Москве работает более 1500 камер (они находятся в введении ЦОДД), в сутки они фиксируют порядка 50 млн проездов автомобилей. За три месяца тестирования было выявлено более 700 000 нарушений, а более 5500 водителей получили предписания.

Новая система автоматической проверки наличия полиса ОСАГО может заработает и в других городах, рассказывали ранее в РСА. Ими могут стать Санкт-Петербург и Казань.

Политика
Новости

В Ингушетии ликвидировали планировавшего теракт боевика

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов убили боевика во время перестрелки в одном из районов Ингушетии, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Инцидент произошел в станице Вознесенская на севере республики. Около 4.30 мск там началась контртеррористическая операция. Как сообщил НАК, боевик засел в одном из частных домов. Ему было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако в ответ он открыл огонь. После этого боевик был ликвидирован.

По данным НАК, убитый планировал теракт. На месте происшествия были обнаружены самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, личность убитого установлена – им оказался 38-летний местный житель Павел Загилов. По словам собеседника агентства, бандит был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Экономика
Новости

Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности

Ведомости
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В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата. Первым на результаты исследования внимание обратил РБК. Данных за 2018 г. пока нет.

Согласно данным Росстата, уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 г. за чертой бедности проживали 13,2% населения России (19,4 млн человека), в 2018 г. – 12,9% (18,9 млн). Уровень детской бедности резко вырос в 2015 г. – до 27,4% с 20,7% в 2014 г.

Особенно остро проблема бедности среди детей стоит в сельской местности: по итогам 2017 г. 45% детей, живущих в селе, растут в малоимущих семьях. Самый высокий уровень бедности среди детей наблюдается в многодетных семьях. По данным Росстата, более половины (52,2%) детей в таких семьях живут в бедности.

Политика
Новости

РБК: производители прослушки отчитались о значительном росте выручки

Ведомости
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Производство технических решений и аппаратуры для исполнения закона Яровой возьмут на себя несколько компаний: «Норси-транс», «Специальные технологии» и фирмы, входящие в связанную с Алишером Усмановым группу «Цитадель», пишет РБК со ссылкой на документ Минкомсвязи. Издание изучило, как изменились финансовые показатели этих компаний в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом, и обнаружило существенный рост выручки.

В 2016–2018 гг. группа компаний «Цитадель», которая входит в «ИКС холдинг» Антона Черепенникова – партнера Усманова, приобрела сразу нескольких производителей прослушки: «МФИ софт», «Малвин системс», «Техаргос» и «Сигнатек». Также к «Цитадели» был присоединен производитель «Основа лаб», которым владел Черепенников.

В Москве и Нижнем Новгороде зарегистрированы два юрлица «МФИ софт». За прошлый год они увеличили выручку почти в три раза – с 3,5 млрд до 10,3 млрд руб., говорится в их финансовой отчетности по РСБУ. Чистая прибыль этих компаний выросла суммарно почти на 300%, превысив 2 млрд руб., «Малвин системс» отчитался в «СПАРК-Интерфакс» о 107%-ном росте выручки (1,7 млрд руб. по итогам года), «Сигнатек» – о росте в 67% (740,8 млн руб.), у «Основы лаб» она выросла почти на четверть – до 996,6 млн руб. «Техаргос» свои финансовые показатели за 2018 г. не раскрыл.

«Норси-транс» также официально не раскрывает свои финансовые показатели, однако гендиректор и акционер этой компании Сергей Овчинников рассказал изданию, что в 2018 г. выручка выросла на 50% к 2017 г. и составила 2,7 млрд руб. Единственным производителем прослушки, у которого снизились финансовые показатели, стала компания «Специальные технологии». У нее выручка упала на 11% до 1,8 млрд руб.

Два закона, вошедшие в пакет законов Яровой, были приняты в 2016 г. Они имели антитеррористическую направленность и обязали операторов хранить и предоставлять по требованию ФСБ доступ к информации о звонках, интернет-трафику и другим данным абонентов связи и пользователей интернета.

Бизнес
Новости

«Юлмарт» запустит программу сотрудничества с малым бизнесом в регионах

Ведомости
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«Юлмарт» предложит малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов в тех городах, где у компании нет своей инфраструктуры, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в компании. Ранее компания сотрудничала только с логистическими операторами DPD и Pick-up.ru. В рамках нового пилотного проекта партнерами «Юлмарта» могут стать любые представители малого бизнеса с оффлайн-точками в Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Карелии. За каждый заказ ритейлер обещает им не менее 60 руб. и готов брендировать их магазины.

По похожей модели работает и Ozon. Как рассказал газете представитель Ozona, компания уже сотрудничает с 750 агентами и ищет новых партнеров, в частности, несетевые магазины и торговые центры. В планах Ozon – открыть более 500 точек в 2019 г. В Wildberries проанализировали такой сценарий и решили создавать собственные точки выдачи товаров. Сейчас у ритейлера работает 4800 точек выдачи заказов. До конца года компания планирует довести их до 6000.

Недавно «Юлмарт» запустил в тестовом режиме продажу товаров из Китая. Сам интернет-ритейлер не участвует в договоре купли-продажи, а выступает как онлайн-витрина для китайских производителей и место получения заказов.

«Юлмарт» был основан в 2008 г. в Санкт-Петербурге. Компания принадлежит Дмитрию Костыгину, Августу Мейеру (29,9%) и Михаилу Васинкевичу (38,5%). В 2016 г. между ними произошел корпоративный конфликт, позже акционеры заявили о взаимном намерении его урегулировать.

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