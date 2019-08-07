Политика

Новости

Сторонники Атамбаева требуют отставки действующего президента Киргизии

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева требуют отставки действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, об этом сообщает телеканал «Апрель» со ссылкой на корреспондента на месте событий. Ведущий телеканала заявил, что вещание нарушено на территории Киргизии, эфир ведется только через YouTube и соцсети.

По данным телеканала, Атамбаев находится в резиденции, в его доме отключено электричество. Спецназ готовится к новому штурму. Сторонники экс-президента соорудили баррикады и готовы защищать Атамбаева.

Депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина призвала в эфире телеканала действующего главу государства отозвать спецназ и прекратить преследование Атамбаева, чтобы избежать человеческих жертв. По данным журналиста информагентства «24.kg», в результате штурма погиб один человек. Число раненых не уточняется.

В селе Кой-Таш идет спецоперация по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого действующее руководство страны обвиняет в коррупции и других преступлениях. Спецназ ворвался в дом Атамбаева, пострадали не менее 10 человек. В резиденции начался пожар.

Штурм резиденции Атамбаева