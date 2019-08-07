Спецназ проводит операцию по задержанию экс-президента Киргизии Атамбаева

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В селе Кой-Таш прошла спецоперация по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого действующее руководство страны обвиняет в коррупции и других преступлениях. Спецназ ворвался в дом Атамбаева, где с конца июня работал штаб его сторонников, и задержал бывшего главу государства, передает «РИА Новости». Однако позже адвокат бывшего президента сообщил «Интерфаксу», что Атамбаев находится в безопасном месте. Президент России Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии и следит за ситуацией, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Кремля.

По данным информагентства «24.kg», силовики открыли стрельбу, в результате чего около 10 человек получили ранения, в том числе журналисты. Резиновой пулей была ранена Аида Джумашова, журналист «24.kg». Кроме того, спецназ применил светошумовые гранаты, после чего с территории резиденции Атамбаева начали выпускать раненых. Корреспондент «РИА Новости», находящийся на месте событий, сообщил, что возле дома Атамбаева его сторонники строят баррикады, чтобы не пропустить автомобили правоохранителей. Над резиденцией кружил вертолет, на место событий направлены дополнительные силы спецназа и машины скорой помощи.

На территории резиденции возник пожар, передает «Интерфакс». Предположительно, горит гостевая постройка рядом с домом Атамбаева. Помимо одиночных выстрелов резиновыми пулями слышны автоматные очереди.

Операция «Преемник»

Атамбаев был президентом Киргизии в 2011–2017 гг. Он добровольно покинул должность после первого срока. Два года назад он был инициатором выдвижения на пост главы государства кандидатуры нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Атамбаев оказывал активное содействие проведению его предвыборной кампании. На своей инаугурации Жээнбеков даже обещал Атамбаеву, что первым же указом присвоит ему звание Героя Кыргызской Республики. После слов Жээнбекова экс-президент прослезился. Обещание Жээнбеков выполнил, но это не помешало ему довольно быстро заменить команду бывшего президента своими людьми.

Уже весной 2018 г. экс-президент и его ставленник перешли к открытой конфронтации. На съезде Социал-демократической партии Киргизии 31 марта 2018 г. Атамбаев заявил, что вынужден говорить нынешнему президенту «неприятные и жесткие слова». Также он обвинил Жээнбекова в семейно-клановом правлении – он полагал, что брат президента Асылбек Жээнбеков должен был сдать мандат депутата киргизского парламента, чтобы у избирателей не было сомнений в независимости ветвей власти.

На том съезде Атамбаев также высказался в защиту премьер-министра Сапара Исакова, который тогда оказался под шквалом критики из-за крупномасштабной аварии на Бишкекской ТЭЦ. Бывший президент сказал, что вопросами модернизации ТЭЦ занималась команда Жээнбекова, когда он был премьер-министром. Позже правоохранительные органы Киргизии выявили факты коррупции при модернизации этой ТЭЦ.

Президент отправил правительство Исакова в отставку в апреле 2018 г. Он проработал премьером всего полгода. Через месяц после отставки Исаков стал фигурантом уголовного дела о коррупции при модернизации ТЭЦ. В июне 2018 г. его задержали сотрудники правоохранительных органов, с тех пор он содержится под стражей.

Преследование Атамбаева

В течение года правоохранители выясняли, причастен ли к коррупции бывший президент страны Атамбаев. Депутатская спецкомиссия Киргизии передала в прокуратуру перечень обвинений в его адрес. По мнению депутатов, он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.

Президент Жээнбеков в мае 2019 г. подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий.

Атамбаев лишился статуса экс-президента страны вместе с неприкосновенностью по решению парламента страны 9 июля 2019 г. Лишение официального статуса экс-президента позволило инициировать уголовное дело против него. Генпрокуратура не нашла подтверждения причастности Атамбаева к узурпации власти, но решила, что другие обвинения имеют под собой основания. Если следствие докажет причастность Атамбаева к коррупции и другим обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Атамбаев неоднократно называл все обвинения против себя абсурдом и заявлял, что не намерен приходить на допрос в прокуратуру. Атамбаев говорил, что не хочет играть «унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях». В конце июня 2019 г. он заявлял, что готов к тому, что его дом попробуют взять штурмом. «Я ко всему готов, и я буду сопротивляться», – сказал он (цитата по ТАСС). Атамбаев подчеркивал, что у него есть наградное оружие, и обещал отстреливаться.

В конце июля Атамбаев приезжал в Москву на несколько дней и встречался с президентом России Владимиром Путиным. «Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане», – заявил Путин журналистам. Он подчеркнул, что «всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что считает снятие неприкосновенности с Атамбаева внутренним делом Киргизии. Вернувшись на родину после переговоров с Путиным, Атамбаев рассказал журналистам, что очень доволен итогами встречи. По его словам, в общении с российским лидером поднимался вопрос о судьбе соратников Атамбаева, в числе которых бывший премьер Сапар Исаков и экс-мэр киргизской столицы Кубаннычбек Кулматов, арестованные по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. «Я никогда ни у кого не просил ни защиты, ни гарантий», – уточнил Атамбаев.

Штурм резиденции Атамбаева в Киргизии