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В Киргизии спецназ начал операцию по задержанию экс-президента Атамбаева

Спецназ прибыл к дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш и начал операцию по его задержанию, передает «Интерфакс». Также сообщается, что возле дома слышна стрельба, из-за штурма здания могут быть ранены несколько человек.

Атамбаев лишился статуса экс-президента страны вместе с неприкосновенностью по решению парламента 9 июля. Лишение официального статуса экс-президента позволяет привлечь бывшего главу государства к уголовной ответственности.

Ранее депутатская спецкомиссия Киргизии обвинила Атамбаева в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других преступлениях. Эту информацию депутаты передали в прокуратуру для проверки.

Генпрокуратура не нашла подтверждения, что Атамбаев имел отношение к узурпации власти и гонениям на прессу и политических оппонентов. Однако решила, что остальные обвинения имеют под собой определенные основания. Если следствие докажет причастность Атамбаева к коррупции и другим обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев заявлял о невиновности, но отмечал, что не собирается являться на допросы. Возле дома Атамбаева в селе Кой-Таш с 26 июня был создан штаб для сторонников и журналистов.