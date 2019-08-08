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Банки США передали конгрессу документы о возможных связях Трампа с россиянами

Ведомости
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Крупнейшие банки США передали конгрессу документы о россиянах, которые могли совершать сделки с нынешним президентом Дональдом Трампом, его семьей и Trump Organization. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с расследованиями конгресса в отношении Трампа. В их число входят Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Некоторые банки также передали документы, касающиеся Trump Organization, прокурорам штата Нью-Йорк.

Комитет конгресса по финансовым услугам и комитет по разведке, председателями которых являются члены демократической партии, ведут совместное расследование о возможном иностранном влиянии на Трампа и его семью. В ближайшие недели банки, вероятно, передадут больше информации, так как соответствующие повестки они получили еще в апреле, пишет WSJ. Между тем Трамп уже подал несколько исков в попытке помешать конгрессу и прокурорам получить доступ к информации о его банковских операциях и налогах. Часть этой информации как раз и могла быть передана банками, отмечает издание. По словам его источников, демократы пытаются найти какие-либо доказательства того, что бизнес Трампа мог получать деньги от россиян. Кроме того, конгресс интересуют детали того, как Trump Organization вела переговоры о строительстве Trump Tower в Москве до и во время предвыборной кампании.

В марте спецпрокурор США Роберт Мюллер представил результаты своего расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 г. По его данным, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. Однако он не обнаружил сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Москвой, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц». Одним из них была встреча в Trump Tower в июне 2016 г. Дональда Трампа-младшего, сына президента, с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которую организовал певец Эмин Агаларов.

Новости СМИ2
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Экономика
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Правительство решило обязать горкорпорации ежегодно отчитываться о развитии

Ведомости
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому госкорпорации должны будут ежегодно отчитываться о своем развитии. Первым на это обратил внимание РБК. Законопроект должен унифицировать форму отчетности для госкорпораций. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что требования к форме и содержанию годовых отчетов установит кабмин.

В законопроекте говорится о «Роскосмосе», РЖД, ВЭБ.РФ, «Ростехе», «Росатоме», Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) и Фонде содействия реформированию ЖКХ (Фонде ЖКХ). Для некоторых из них (АСВ и Фонд ЖКХ) существующее российское законодательство не определяет документы долгосрочного планирования, другие утверждают стратегии, но не отчитываются об их исполнении (ВЭБ.РФ). Новый законопроект обяжет наблюдательный совет Фонда ЖКХ и совет директоров АСВ утверждать долгосрочные стратегии развития, а ВЭБ.РФ – составлять годовой отчет о развитии.

В июле правительство ввело новые KPI (ключевые показатели эффективности) для топ-менеджеров госкомпаний. По правительственным рекомендациям советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI будут зависеть премии руководства госкомпаний. В числе KPI будут изучаться финансовые показатели компаний, их долговая нагрузка, а также отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. Рост инвестиций – одна из основных целей майского указа президента, к 2024 г. их доля в ВВП должна увеличиться до 25%.

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Политика
Новости

ФСИН признала вину своих сотрудников в связи с пытками в петербургском СИЗО

Ведомости
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Сотрудники петербургского следственного изолятора № 1, известного как «Кресты-2», виновны как минимум в том, что не пресекли избиение заключенного и допустили появление запрещенных предметов в учреждении. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко по результатам проверки.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал заявление, в котором утверждается, что руководство СИЗО «Кресты-2» организовало так называемые пресс-хаты, в которых по требованию администрации «активисты» из числа заключенных избивали других заключенных, требуя дать определенные показания или вымогая деньги. При этом пытки «активисты» снимали на незаконно предоставленные им сотовые телефоны, утверждает Gulagu.net. В подтверждение портал опубликовал видеозапись с избиением одного из заключенных.

По словам Максименко, информация о пресс-хатах сейчас проверяется. Предварительно установлено, что причиной избиения заключенного, запечатленного на видео, стал конфликт с соседями по камере, добавил он. Инцидент произошел 18 июля. Заключенный, как утверждает замдиректора ФСИН, был избит за то, что без спроса взял чужие сигареты. Вина сотрудников изолятора в данном случае заключается в том, что они «упустили из виду такую ситуацию», отметил Максименко.

«Как минимум причастность наших сотрудников в том, что телефон там был (это факт), на который велась вот эта съемка. Значит, уже какой-то наш сотрудник преступил закон. Найдем всех. Виновных, однозначно, накажем», – заявил замдиректора ФСИН. Он добавил, что никто не будет покрывать «питерских коллег», просто нужно установить всех причастных.

Новости СМИ2
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Финансы
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Сбербанк договорился с 700 торговыми точками о снятии наличных на кассе

Ведомости
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Сбербанк договорился с более чем 700 торговыми предприятиями в 76 регионах о снятии наличных без комиссии при оплате покупок на кассе, говорится в пресс-релизе банка. Эта услуга стала доступна клиентам Сбербанка, проживающим в отдаленных и малонаселенных районах и на селе, где не установлены банкоматы.

На магазинах, предоставляющих такую услугу, будет специальный указатель – наклейка с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а также инструкции для населения. Партнеры Сбербанка смогут стать участниками маркетинговой программы, которая предусматривает дополнительные бонусы и специальные ценовые условия для торговых предприятий, ставших платежными агентами банка.

Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 руб., суточный лимит – не более 20 000 руб. При операции обязательно введение пин-кода. Средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1200–1300 руб., говорится в материалах кредитной организации.

О том, что банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина, «Ведомости» со ссылкой на источники писали в феврале 2018 г. Первым в России новую услугу начал оказывать в сентябре 2018 г. банк «Русский стандарт».

Новости СМИ2
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Политика
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Следователи сообщили о блокировке более 100 связанных с ФБК счетов

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) подтвердил информацию о блокировке счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и обысках у сотрудников организации. Как отмечает ведомство, следственные действия проводятся в связи с делом об отмывании денег фондом Алексея Навального, арест наложен на счета самого ФБК, организации «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

По месту жительства ряда сотрудников ФБК, в офисе организации и «иных местах» прошли обыски, добавил СКР. Изымались предметы и документы, имеющие значение для расследования, говорится в сообщении. Некоторые сотрудники ФБК вызваны на допрос в Следственный комитет.

Ранее о блокировке счетов сообщала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, обеспечительная мера в виде ареста наложена на счета фонда и некоторых его сотрудников на 75 млн руб., а не на миллиард, как пишет СК.

СКР 3 августа возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд руб. фондом Навального. По версии следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Эти средства, как утверждает СКР, были получены преступным путем, о чем ФБК было известно, а для легализации этих денег соучастники через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков. После этого средства были зачислены на текущие расчетные счета фонда, считает СКР.

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Стиль жизни
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ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают

Ведомости
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Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом доля читающих остается стабильной в последние два года и составляет более половины всех опрошенных.

Респондентов спрашивали, помнят ли они, сколько книг прочитали за последние три месяца. Каждый второй (53%) смог назвать число, 42% опрошенных сказали, что не прочитали ни одной книги за этот период, остальные 5% затруднились ответить. Эти результаты близки к тем, что были получены два года назад. При этом по сравнению с данными 2014 г. доля читающих россиян увеличилась на 8 процентных пунктов (с 45%).

Женщины читают больше, чем мужчины, показал опрос. Больше всего читающих среди молодежи от 18 до 24 лет, меньше всего – среди населения старше 60 лет. Люди, учившиеся в вузах, читают чаще, чем получившие неполное среднее, среднее или среднее специальное образование. В среднем те, кто смог назвать число прочитанных книг за последние три месяца, прочитали за это время по пять произведений.

Вместе с тем опрос показал, что покупка книг более распространена среди россиян, чем их чтение. Подавляющее большинство опрошенных (88%) ответили, что когда-либо покупали книги. Каждый пятый россиянин (22%) покупал книги в течение последнего месяца, еще 15% – в течение 2–3 месяцев. Не покупают книги 11% респондентов, 1% затруднились ответить.

Наиболее популярны у россиян книги по истории, исторические романы, биографии. Им отдают предпочтение 30% читающих респондентов. Далее по популярности идут книги для детей, учебники, научная и профессиональная литература, словари, энциклопедии. Чуть менее популярны детективы, книги по домашнему хозяйству, приусадебному участку, полезные советы, фантастика, фэнтези, классическая русская и зарубежная литература.

Среди писателей россияне выделяют Александра Пушкина, Льва Толстого, Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Михаила Лермонтова, Антона Чехова. Их произведения респонденты называли в числе недавно прочитанных.

Опрос был проведен 6 августа с помощью телефонного интервью. В нем принимали участие россияне старше 18 лет, были опрошены 1600 человек.

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Политика
Новости

В штабе Атамбаева заявили о новом столкновении с силовиками

Ведомости
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Штаб бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявил о новом столкновении между сторонниками бывшего главы государства и правоохранительными органами, передает местное издание For.kg. По информации издания, сторонники Атамбаева отменили митинг в Бишкеке и направились в село Кой-Таш к резиденции экс-президента.

Сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства против сторонников Атамбаева, передает информагентство K-News.

Представитель штаба Атамбаева Фарид Ниязов заявил изданию 24.kg, что во время новой попытки штурма «слышна стрельба и взрывы шумовых гранат». Есть ли пострадавшие, Ниязов сказать не смог. Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение, уточнило издание.

Накануне вечером, 7 августа, началась операция по задержанию Атамбаева. Как передавал телеканал «Апрель», к резиденции бывшего президента пришли около 2000 его сторонников. Они жгли покрышки и строили баррикады, чтобы помешать проезду автомобилей правоохранительных органов. Дорогу к дому Атамбаева блокировали около 1000 его сторонников. В результате столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец погиб. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статьям «массовые беспорядки» и «хулиганство».

Атамбаева подозревают в совершении преступлений в период президентства с 2011 по 2017 г. В частности, спецкомиссия депутатов Киргизии считает, что Атамбаев мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям. Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса экс-президента в июле 2019 г. После этого против него возбудили уголовное дело. Сам Атамбаев вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает.

Противостояние в резиденции Атамбаева

Выбор редактора
Технологии
Новости

Сбербанк раскрыл актуальную абонентскую базу своего мобильного оператора

Ведомости
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В июле 2019 г. активная абонентская база виртуального мобильного оператора Сбербанка – работает под брендом «Сбермобайл» – составила примерно 400 000 человек, сообщило РБК со ссылкой на первого заместителя предправления банка Льва Хасиса.

Накануне заявления Хасиса стало известно число активных пользователей «Сбермобайла» из презентации Сбербанка для инвесторов на апрель 2019 г. В ней говорилось о 85 900 активных пользователей, то же число было указано в презентации за март. Однако представитель Сбербанка уверял, что эти данные актуальны на декабрь 2018 г., а более актуальные сведения не раскрывал. С сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. подключение абонентов было ограничено несколькими точками продаж и пилотным проектом, а полноценный запуск оператора состоялся в сентябре 2018 г., аргументировал тогда представитель госбанка.

«Сбермобайл» работает на сетях Tele2. Он начинал работу в Санкт-Петербурге в августе 2017 г. В январе 2018 г. оператор начал выдавать свои сим-карты в Москве. Выручка оператора за 2018 г. составила 362,4 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Чистый убыток оператора за период достиг 247,9 млн руб.

«Подключиться к «Сбермобайл» можно уже в 45 регионах страны, продолжается активная региональная экспансия», – приводит РБК слова Хасиса.

К концу 2018 г. услугами всех виртуальных операторов пользовались 7 млн россиян, подсчитывал ранее гендиректор агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. По его словам, самая внушительная база (около 4,5 млн абонентов) у работающего на сетях «Мегафона» оператора Yota. База операторов, работающих на сетях Tele2, составляет 2 млн человек, из которых 1,3 млн абонентов приходится на проект «Ростелекома». Виртуальный оператор МГТС, использующий сети МТС, насчитывает 563 000 абонентов.

Авто
Новости

Мэрия Москвы заметила резкий рост ДТП с такси

Ведомости
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В Москве с начала года увеличилось количество ДТП с участием такси на 15% год к году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя мэра и руководителя столичного департамента транспорта Максима Ликсутова.

Причиной увеличения числа ДТП с участием такси может быть загруженность таксистов, которые отрабатывают много заказов и таким образом перерабатывают, предположил Ликсутов. По его словам, одно из предложений мэрии агрегаторам такси – это гарантировать водителю определенный уровень дохода, который он должен получить в любом случае. Зарплаты столичных таксистов должны быть такими же, как и у водителей общественных автобусов, добавил Ликсутов.

За последние десять лет рынок такси в Москве вырос более чем в шесть раз, количество такси увеличилось с 7500 до более чем 50 000 автомобилей, отметил Ликсутов. При этом количество пассажиров выросло в 20 раз – почти до 900 000 в день.

В конце мая «Яндекс» показал устройство, которое способно анализировать уровень усталости водителей. Оно представляет собой камеру, определяющую уровень внимания при помощи технологии компьютерного зрения. Компания обещала установить такие камеры в 5000 автомобилей.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Baza обвинила «Роснефть» в слежке за своими журналистами

Ведомости
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Интернет-издание Baza сообщило, что за его сотрудниками следят: прослушивают телефоны, ежедневно мониторят компьютеры, читают личную переписку. Источники издания утверждают, что этим занимается служба безопасности «Роснефти».

«Наши источники нам сообщают, что сотрудники службы безопасности "Роснефти", пользуясь своими связями в самых разных российских ведомствах, поставили наши телефоны на прослушку», – говорится в редакционном заявлении Baza. Журналисты обратили внимание на то, что аккумуляторы на их устройствах стали разряжаться быстрее, чаще стали возникать проблемы со связью, регулярно отключаться VPN-сервисы, отметило издание.

В ответ на обвинение в слежке пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не ответил ничего по существу.

Baza связала предполагаемую слежку с материалом о загородном участке и доме исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. В июле издание опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Сечин строит в подмосковной Барвихе дом стоимостью до 20 млрд руб. В конце месяца Baza сообщила, что нефтяная компания потратила 1,3 млн евро на покупку люксовой одежды. Оба утверждения Леонтьев категорически опровергал.

С помощью слежки за журналистами служба безопасности «Роснефти» планирует выяснить, был ли кем-то заказан материал о загородном доме Сечина, утверждают источники Baza.

Бизнес
Новости

«Почта банк» откроет отделения в «Магните»

Ведомости
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«Почта банк» после открытия отделений в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит», проект в пилотном режиме запустят осенью в Челябинской, Ярославской и Костромской областях. Об этом РБК сообщил первый зампред правления банка Георгий Горшков.

В банковских точках в «Магните» будут находиться консультант и банкомат. Посетители смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит или перевод пенсии.

В начале года «Почта банк» запустил аналогичный проект с «Пятерочкой». Ожидалось, что он продлится полгода, однако банк решил продлить его до конца 2019 г. Сейчас в магазинах этой сети открыто 50 банковских точек в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Воронеже и других городах.

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе «Лето банка». Сейчас у него более 18 000 точек, большая часть из которых (около 15 000) расположены в почтовых отделениях. Банк связан с «Магнитом» через своего акционера – ВТБ (ему принадлежит 49,999988% акций «Почта банка», столько же у «Почты России», две акции находятся в собственности председателя правления банка Дмитрия Руденко).

В «Магните» ВТБ владеет 18,3% акций. «Почта России» уже открывает общие точки с ритейлером: в этом году магазины должны появиться в 2000 почтовых отделений.

Технологии
Новости

«Мегафон» вложит до 2 млрд рублей в обновление розничных салонов

Ведомости
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Оператор связи «Мегафон» планирует в ближайшие несколько лет потратить до 2 млрд руб. на обновление салонов розничной сети, передает «Интерфакс» со ссылкой на на заявление директора по стратегии и развитию бизнеса компании Александра Соболева.

По его словам, речь идет не об открытии новых точек, а об обновлении работающих. В частности, оператор собирается внедрить цифровые решения в салонах связи, упростить процесс подключения сим-карт, внедрить персонифицированные предложения для каждого клиента. «Мы хотим существенно улучшить нашу позицию в монобрендовой рознице», – пояснил Соболев.

Оператор уже запустил пилотные проекты по обновлению розничных точек в Москве и городах-миллионниках. В 2020 г. их число планируется довести до нескольких сотен. Сейчас у «Мегафона» работает более 4000 собственных розничных салонов.

В четверг, 8 августа, «Мегафон» представил отчет за II квартал 2019 г. Выручка компании по МСФО увеличилась на 4,5% и составила 85,6 млрд руб. Чистая прибыль «Мегафона» снизилась до 3,8 млрд руб. с 6,15 млрд руб. годом ранее. Свободный денежный поток сократился на 22,7%, до 6,1 млрд руб. Число мобильных абонентов оператора на 30 июня составляло 77,6 млн человек.

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