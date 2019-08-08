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Банки США передали конгрессу документы о возможных связях Трампа с россиянами

Крупнейшие банки США передали конгрессу документы о россиянах, которые могли совершать сделки с нынешним президентом Дональдом Трампом, его семьей и Trump Organization. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с расследованиями конгресса в отношении Трампа. В их число входят Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo. Некоторые банки также передали документы, касающиеся Trump Organization, прокурорам штата Нью-Йорк.

Комитет конгресса по финансовым услугам и комитет по разведке, председателями которых являются члены демократической партии, ведут совместное расследование о возможном иностранном влиянии на Трампа и его семью. В ближайшие недели банки, вероятно, передадут больше информации, так как соответствующие повестки они получили еще в апреле, пишет WSJ. Между тем Трамп уже подал несколько исков в попытке помешать конгрессу и прокурорам получить доступ к информации о его банковских операциях и налогах. Часть этой информации как раз и могла быть передана банками, отмечает издание. По словам его источников, демократы пытаются найти какие-либо доказательства того, что бизнес Трампа мог получать деньги от россиян. Кроме того, конгресс интересуют детали того, как Trump Organization вела переговоры о строительстве Trump Tower в Москве до и во время предвыборной кампании.

В марте спецпрокурор США Роберт Мюллер представил результаты своего расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 г. По его данным, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. Однако он не обнаружил сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Москвой, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц». Одним из них была встреча в Trump Tower в июне 2016 г. Дональда Трампа-младшего, сына президента, с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которую организовал певец Эмин Агаларов.