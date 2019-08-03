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Расследование о вмешательстве России в выборы обошлось США в $32 млн

Расследование специального прокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента обошлось министерству юстиции США в $32 млн. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные ведомства. Расследование длилось почти два года.

Отмечается, что минюст раскрыл информацию о потраченных Мюллером средствах на несколько недель раньше, чем ожидалось. Еще до публикации данных президент Дональд Трамп говорил, что на расследование было потрачено не менее $40 млн.

Мюллер представил результаты своего расследования в марте. По его данным, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. В то же время он не обнаружил, чтобы какой-либо сотрудник предвыборного штаба Трампа или он сам вступали в сговор с Москвой, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц».