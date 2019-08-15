Политика

Новости

Командир А-321 рассказал подробности аварийной посадки самолета

Командир аварийно севшего в поле Airbus А-321 Дамир Юсупов заявил, что принял решение об экстренной посадке воздушного судна после отказа второго двигателя, когда понял, что касание с землей неизбежно. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Первоначально появилось решение развернуться, посадить самолет, но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает, у меня появилось решение – сажать самолет», – заявил он. По его словам, экипаж решил сажать самолет без выпуска шасси, так как это безопасней.

Он поблагодарил за помощь в посадке самолета второго пилота Георгия Мурзина, а также членов экипажа, которые помогали в эвакуации пассажиров. Юсупов добавил, что планирует продолжить полеты.

«Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», – добавил Юсупов.

Самолет должен был выполнить рейс из «Жуковского» в Симферополь. По информации «Уральских авиалиний», самолет был вынужден совершить аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы, что вызвало отказ силовых установок. Росавиация уточняла, что это была стая чаек. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский». На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Пострадали, согласно данным МЧС, 75 человек, один из пострадавших госпитализирован.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским». Фотографии