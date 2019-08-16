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Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс». Яшин просил признать недействительными решения окружного и городского избиркомов, а также Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в отказе ему в регистрации и допустить его на выборы.

Яшин – глава совета депутатов Красносельского района. Он выдвигался по 45-ому избирательному округу (Красносельский, Басманный, Мещанский, Сокольники) и не был допущен до выборов в Мосгордуму по решению окружного избиркома, рабочая группа которого признала недействительными 11,4% сданных им подписей при допустимом максимуме в 10%. Для регистрации Яшину нужно было доказать действительность 133 из забракованных подписей, но сделать этого не удалось, несмотря на наличие ксерокопий и паспортов граждан, которые оставили свои подписи за политика.

Яшин обжаловал решение окружного избиркома в городском, но рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила его жалобу. ЦИК также признал недействительными 505 подписей из 4936. Для регистрации кандидатом Яшину не хватило 76 подписей.

В ответ на решение ЦИК Яшин призвал его главу Эллу Памфилову отменить назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму и перенести их на конец осени, при этом обеспечив участие в кампании оппозиционеров. Памфилова в эфире Business FM заявила, что для этого должны быть «серьезные основания».

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