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СКР опроверг возбуждение дела против матери, купившей лекарство для ребенка

Следователи не возбуждали уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении матери, заказавшей за рубежом лекарства для своего ребенка, больного эпилепсией, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР). «Никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось», – говорится в сообщении ведомства.

Агентство напоминает, что предварительным следствием по делам о преступлениях, связанных с контрабандой наркотиков, психотропных веществ, занимаются следователи органов внутренних дел.

Ранее директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала в Facebook о задержании женщины, которая получала посылку с препаратом фризиум, не зарегистрированным в России. Лекарство она заказала из-за рубежа для своего ребенка, у которого диагностирована эпилепсия. Фризиум ребенку назначил врач. Сотрудники правоохранительных органов провели дома у женщины обыск, в ходе которого изъяли компьютер. Саму ее также допросили.

По данным Мониавы, 16 августа уголовное дело против матери будет передано в Главное следственное управление. Она не уточнила, в составе какого ведомства находится это подразделение. Директор благотворительного фонда напомнила, что аналогичные дела против двух других матерей ранее были закрыты, но дети до сих пор не получают необходимое лекарство. Это, по ее словам, связано с тем, что Минздрав не закупает его из-за того, что оно не имеет регистрации в России. Пресс-служба Минздрава, в свою очередь, заявила «Интерфаксу», что проверит все неправомерные случаи назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств.