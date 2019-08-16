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Владелец аэродрома в Жуковском рассказал о жалобах в прокуратуру на птиц

Ведомости
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Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом «Жуковский» аэродром, ранее обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы. Об этом заявил первый заместитель гендиректора управляющей компании аэропорта «Рампорт аэро» Евгений Солодилин. Его слова приводит ТАСС.

Последняя жалоба была «буквально месяц назад». Он добавил, что соответствующие проверки проводились неоднократно и реакция на жалобы со стороны правоохранительных органов «всегда была». Солодилин не уточнил детали проверок и реакцию на них. Руководитель УК аэропорта добавил, что в будущем планируются аналогичные обращения.

Накануне, 15 августа, самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле около аэропорта «Жуковский». Перевозчик и Росавиация сообщили, что в оба двигателя лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ силовых установок. После экстренной посадки все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту находились более 230 человек, среди них 41 ребенок.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.

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СКР опроверг возбуждение дела против матери, купившей лекарство для ребенка

Ведомости
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Следователи не возбуждали уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении матери, заказавшей за рубежом лекарства для своего ребенка, больного эпилепсией, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР). «Никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось», – говорится в сообщении ведомства.

Агентство напоминает, что предварительным следствием по делам о преступлениях, связанных с контрабандой наркотиков, психотропных веществ, занимаются следователи органов внутренних дел.

Ранее директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава рассказала в Facebook о задержании женщины, которая получала посылку с препаратом фризиум, не зарегистрированным в России. Лекарство она заказала из-за рубежа для своего ребенка, у которого диагностирована эпилепсия. Фризиум ребенку назначил врач. Сотрудники правоохранительных органов провели дома у женщины обыск, в ходе которого изъяли компьютер. Саму ее также допросили.

По данным Мониавы, 16 августа уголовное дело против матери будет передано в Главное следственное управление. Она не уточнила, в составе какого ведомства находится это подразделение. Директор благотворительного фонда напомнила, что аналогичные дела против двух других матерей ранее были закрыты, но дети до сих пор не получают необходимое лекарство. Это, по ее словам, связано с тем, что Минздрав не закупает его из-за того, что оно не имеет регистрации в России. Пресс-служба Минздрава, в свою очередь, заявила «Интерфаксу», что проверит все неправомерные случаи назначения врачами незарегистрированных лекарственных средств.

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СКР проводит обыски в офисе «Правовой инициативы» по делу о беспорядках в Москве

Ведомости
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В офисе НКО «Правовая инициатива» в Назрани проходят обыски, сообщает проект «ОВД-инфо». Мероприятия связаны с расследованием массовых беспорядков в Москве 27 июля и 3 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение главка МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

«Установлено, что одним из организаторов несанкционированных протестных акций является неустановленная группа лиц, являющиеся координаторами деятельности находящихся на территории СКФО автономных некоммерческих организаций и общественных объединений, получающих иностранное финансирование», – цитирует агентство текст документа. Цель обыска в Назрани – установить граждан, причастных к экстремистской деятельности и организации проведения протестных акций и митингов.

Адвокат НКО Ольга Гнездилова на своей странице в Facebook сообщила, что в офис в Назрани выехал адвокат Тагир Шамсутдинов.

Это не первый обыск в «Правовой инициативе». Два дня назад сотрудники ФСБ пришли в московский офис НКО, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook. По ее словам, они заявили, что у них есть «постановление – обыск на все здание», и «обыск они проводили в соседнем офисе, не относящемся к проекту». На некоторое время силовики изъяли телефоны у всех сотрудников и сфотографировали документы, а также попытались проникнуть в кабинет руководителя. Бабич написала, что обыск в офисном здании связан со ст. 210 УК РФ ( Организация преступного сообщества или участие в нем).

«Правовая инициатива» работает с 2000 г. и представляет в Европейском суде по правам человека родственников лиц, исчезнувших, казненных, а также пострадавших от пыток и несправедливого судебного разбирательства. Правозащитники ведут дела, связанные с нарушением прав человека на Кавказе, в том числе на территории Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана.

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Mail.ru Group объявила о запуске глобальной игровой платформы

Ведомости
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Игровое подразделение Mail.ru Group (работает под брендом My.Games) объявило о запуске глобальной игровой платформы My.Games Store, говорится в ее пресс-релизе. Официальный релиз платформы запланирован на IV квартал 2019 г., сейчас она находится на стадии закрытого бета-тестирования. Сумму инвестиций в создание платформы компания не раскрывает.

My.Games Store позволит разработчикам и издателям публиковать на платформе как F2P (бесплатные) игры, так и игровые проекты премиум-класса. Потенциальным партнерам компания предложит долю выручки 70/30 при дистрибуции игр через новую платформу. Пользователи платформы получат доступ к библиотеке игр от My.Games и внешних разработчиков. Также партнеры платформы смогут подключать свои игры к сервисам Lootdog и DonationAlerts. Первый позволит игрокам безопасно торговать внутриигровыми предметами за реальные деньги, а второй предназначен для стримеров и поможет им монетизировать создаваемый контент и привлекать к игровым проектам разработчиков.

Аудитория игр на русскоязычной платформе компании Games.Mail.ru составляет 13 млн игроков. У компании есть опыт дистрибуции F2P и премиум-игр на рынках СНГ и стран Восточной Европы. Также компания сотрудничает с китайским разработчиком iDreamSky, что позволило ей выйти на азиатские рынки. Глобальный игровой бренд My.Games запустился в мае 2019 г. в результате объединения всех игровых активов Mail.ru Group и My.com.

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В суде огласили выводы новой финансовой экспертизы по делу «Седьмой студии»

Ведомости
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Проект «Платформа», которым занимался режиссер Кирилл Серебренников и его коллеги из «Седьмой студии», требовал не менее 300 млн руб. с учетом налогов, сообщает «Медиазона» со ссылкой на результаты новой финансовой и искусствоведческой экспертизы по делу о хищении 133 млн руб. Эта сумма гораздо больше полученной студией госсубсидии.

Результат экспертизы, которая длилась четыре месяца, зачитала судья Ирина Аккуратова в Мещанском суде Москвы. Финансовые специалисты отметили, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» средства нецелевым образом, не представляется возможным. Искусствоведы пришли к выводу, что «Платформа» стала «важным социально-культурным явлением» для российского искусства и отвечала целям Минкультуры.

Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что защита удовлетворена заключением экспертов. Согласно их выводам, стоимость проекта «Платформа» в соответствие с рынком составила 260 млн руб. (без учета налогов), что почти на 40 млн руб. больше, чем было выделено на проект. «Таким образом эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства», – подчеркнул Харитонов (цитата по «РИА Новости»).

По версии следствия, Серебренников, бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин, а также экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум похитили 133 из более чем 200 млн руб., выделенных на проект «Платформа». Деньги выделялись из бюджета в 2011–2014 гг. с целью развития современного искусства в России. В апреле Серебренников и Итин были переведены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, Малобродский – под подпиской с мая 2018 г. Их защитники настаивают на том, что выделенные деньги тратились на нужды проекта, а ущерб по делу ошибочно установлен следствием, только исходя из суммы обналиченных средств в период работы организации.

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Мосгорсуд отказал Яшину в регистрации на выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгорсуд отказал незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину в регистрации, передает «Интерфакс». Яшин просил признать недействительными решения окружного и городского избиркомов, а также Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в отказе ему в регистрации и допустить его на выборы.

Яшин – глава совета депутатов Красносельского района. Он выдвигался по 45-ому избирательному округу (Красносельский, Басманный, Мещанский, Сокольники) и не был допущен до выборов в Мосгордуму по решению окружного избиркома, рабочая группа которого признала недействительными 11,4% сданных им подписей при допустимом максимуме в 10%. Для регистрации Яшину нужно было доказать действительность 133 из забракованных подписей, но сделать этого не удалось, несмотря на наличие ксерокопий и паспортов граждан, которые оставили свои подписи за политика.

Яшин обжаловал решение окружного избиркома в городском, но рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила его жалобу. ЦИК также признал недействительными 505 подписей из 4936. Для регистрации кандидатом Яшину не хватило 76 подписей.

В ответ на решение ЦИК Яшин призвал его главу Эллу Памфилову отменить назначенные на 8 сентября выборы в Мосгордуму и перенести их на конец осени, при этом обеспечив участие в кампании оппозиционеров. Памфилова в эфире Business FM заявила, что для этого должны быть «серьезные основания».

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»

Ведомости
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Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона». Доля в застройщике обошлась «Эталону» в 14,6 млрд руб. Сделка была профинансирована за счет восьмилетней кредитной линии от Сбербанка, уточняется в релизе.

Полный контроль над «Лидер-инвестом» позволит «Эталону» получить доступ к портфелю проектов стоимостью 86 млрд руб. и стать одним из лидеров столичного рынка, войдя в тройку крупнейших застройщиков, говорил ранее гендиректор группы Геннадий Щербина.

В феврале 2019 г. «Эталон» приобрел у корпорации Евтушенкова 51% «Лидер-инвеста». После этого «Система» объявила о покупке 25% акций «Эталона» у семьи основателя группы Вячеслава Заренкова, став ее крупнейшим акционером. Семья Заренкова остается совладельцем компании с 5,7% акций. Столько же принадлежит фонду Baring Vostok Capital Partners, более 60% акций – в свободном обращении на Лондонской бирже.

«Лидер-инвест» развивает жилые проекты на месте автоматизированных телефонных станций, реорганизацией которых занимается «внучка» «Системы» – МГТС. В портфеле девелопера около 3 млн кв. м недвижимости, говорится на его сайте. Из них 1,9 млн кв. м – продаваемая площадь, сообщал ранее «Эталон». Крупнейшие проекты – жилой район Central Park на 270 000 кв. м в проекте Nagatino i-Land и «ЗиЛ-юг» (1,5 млн кв. м). Всего у компании в стадии строительства 31 проект.

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Политика
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Детский омбудсмен потребовал закрыть дело против купившей за границей лекарство матери

Ведомости
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Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович назвал уголовное преследование матери, заказавшей за границей не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, бесчеловечным. Он обратился к Следственному комитету с просьбой прекратить дело, передает «РИА Новости»

В четверг, 16 августа, директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава рассказала о задержании в одном из почтовых отделений Москвы женщины, которая получала посылку с лекарством, не зарегистрированным в России. Лекарство предназначалось для ее больного ребенка. У ребенка диагностирована эпилепсия, препарат фризиум назначил ему врач. Мать ребенка заказала лекарство через интернет, а при получении посылки на почте была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы России. Дома у женщины прошел обыск, был изъят компьютер, ее допросили, а лекарство изъяли.

Мониава напомнила, что на двух других матерей в аналогичных ситуациях уголовные дела были закрыты, дети до сих пор не получают необходимое лекарство, так как Минздрав не закупает его из-за того, что оно не имеет регистрации в России.

Политика
Новости

Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе

Ведомости
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Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании. Речь идет о рейсе DP 170, который должен был вылететь 7.05 мск в аэропорт «Внуково». Специалисты осматривают самолет на предмет повреждения.

Согласно анализу Росавиации, в 2017 г. аэропорт Минвод был одним из самых орнитологически неблагополучных в России, столкновения с птицами в нем случались на 100 000 прилетов/вылетов чаще, чем в других крупных аэропортах страны.

Вчера, 15 августа, самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», вылетевший из аэропорта «Жуковский» в 06.05 рейсом Москва – Симферополь, совершил экстренную посадку на кукурузном поле вблизи Жуковского. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, из-за чего оба двигателя вышли из строя. Никто из 226 пассажиров и семи членов экипажа не погиб, число пострадавших в инциденте достигло 74 человек.

По данным Росавиации, в России в 2017 г. на каждые 100 000 взлетов и посадок случалось 3,7 столкновения с птицами, в США – всего 1,5. Авиакомпании давно просят власти навести порядок в этом вопросе. Например, «Победа» еще в июле 2018 г. обращала внимание Генпрокуратуры на эту проблему.

Политика
Новости

РБК: ФСБ начала проверку подрядчиков МОЭК

Ведомости
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ФСБ начала проверку подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в «Газпром энергохолдинг»), пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к силовым службам и к «Газпрому». По данным издания, в середине июля управление «К» службы экономической безопасности запросило информацию о контрактах, заключенных между дочерним предприятием МОЭК «ТСК Новая Москва» и фирмами, производившими различные работы. Представитель МОЭК отказался комментировать ход проверки, запросы издания в ФСБ и «МК Спецэнергострой» остались без ответа.

Например, ФСБ заинтересовали сведения о компаниях, которые вели строительно-монтажные работы по очистным сооружениям для застройки 11-ого микрорайона в Южном Бутове, в частности, о компании, которая строила магистральную теплотрассу от районной тепловой станции «Южное Бутово» до административно-делового центра в Коммунарке. Также ФСБ запросила данные о фирмах, которые реконструировали ряд тепломагистралей и объектов теплоснабжения: ТЭЦ «ЗиЛ», тепловые сети на ул. Василисы Кожиной, участки тепломагистрали на шоссе Энтузиастов и объекты технопарка «Нагатино ЗиЛ». Силовики попросили МОЭК предоставить по этим объектам списки сотрудников компаний, которые имели право проходить на участки, где велись работы.

В частности, РБК выяснил, что ФСБ интересуют контракты, заключенные в 2016–2017 гг. с «МК Энергоспецстрой». Названия других предприятий, которыми заинтересовалась ФСБ, не раскрываются.

Политика
Новости

КНДР запустила неопознанные ракеты в направлении Японского моря

Ведомости
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Северная Корея провела испытания двух неопознанных ракет, их пуски были осуществлены в направлении Японского моря, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейское военное командование.

По информации Объединенного комитета начальников штабов, ракеты были выпущены предположительно из северокорейского города Токчхон. Других подробностей, информации о типе ракет, дальности их полета и максимальной высоте агентство не приводит.

В свою очередь, японское информагентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны страны. «Никакой прямой угрозы нашей стране не было», – заверил источник.

За последние три недели это уже шестой пуск ракет Пхеньяном. Последний раз КНДР проводила испытания 10 августа. Тогда, по информации японских и южнокорейских военных, был осуществлен пуск двух баллистических ракет малой дальности. Они преодолели 450 км.

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Бизнес
Новости

Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов

Ведомости
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Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. В ТКП подтвердили, что пытаются легализовать взимание таксы. В Минтрансе не стали комментировать данную информацию. Один из источников издания рассказал, что поправки сформулировала ТКП, а в самом министерстве опасаются возможного роста цен на билеты после изменения правил.

Через таксу ZZ ТКП берет плату за оформление договора авиаперевозки на «нейтральном» электронном билете, отличающемся кодировкой от электронного билета авиакомпаний. При покупке билета через стороннего агента деньги за него перечисляются авиакомпании, которая после отчисляет сумму таксы ТКП. Сейчас размер таксы составляет 185 руб.

ТКП заверила «Коммерсантъ», что поправки никак не отразятся на стоимости билетов, так как такса уже включена в итоговую цену билета при его покупке через систему бронирования.

ТКП была учреждена в 1990-х гг. авиакомпаниями как структура, проводящая взаиморасчеты. По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас 73% ТКП принадлежат трем структурам, подконтрольным семье бывшего гендиректора «Внуковских авиалиний» Татевоса Суринова и его партнеру Сулейману Ибрагимову. На данный момент авиакомпании могут проводить взаиморасчеты через российскую Систему взаиморасчетов на воздушном транспорте (в ней работает ТКП) и через иностранную BSP, созданную Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). В прошлом году через ТКП прошло около 16% транзакций. Российской системой взаиморасчетов пользуются в основном региональные авиакомпании (Nord Star, «Якутия», «Руслайн», «Ираэро», «Газпромавиа» и др) и Utair.

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