Политика

Новости

Владелец аэродрома в Жуковском рассказал о жалобах в прокуратуру на птиц

Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом «Жуковский» аэродром, ранее обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы. Об этом заявил первый заместитель гендиректора управляющей компании аэропорта «Рампорт аэро» Евгений Солодилин. Его слова приводит ТАСС.

Последняя жалоба была «буквально месяц назад». Он добавил, что соответствующие проверки проводились неоднократно и реакция на жалобы со стороны правоохранительных органов «всегда была». Солодилин не уточнил детали проверок и реакцию на них. Руководитель УК аэропорта добавил, что в будущем планируются аналогичные обращения.

Накануне, 15 августа, самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле около аэропорта «Жуковский». Перевозчик и Росавиация сообщили, что в оба двигателя лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ силовых установок. После экстренной посадки все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту находились более 230 человек, среди них 41 ребенок.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 75 человек, один пострадавший госпитализирован.