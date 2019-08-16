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Кремль объявил о возобновлении контактов в сфере безопасности с Францией

Россия и Франция возобновят контакты по линии безопасности, прерванные после начала украинских событий в 2014 г. Стороны согласовали проведение 9 сентября в Москве Совета сотрудничества по вопросам безопасности, в котором будут участвовать министры иностранных дел и обороны двух стран. Об этом помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил журналистам в пятницу накануне официального визита Путина во Францию. «2 + 2» – этот формат вновь задействуется, что очень важно с точки зрения выработки совместных подходов к актуальным международным проблемам и проблемам в области безопасности», – отметил помощник Путина.

Ранее в июне восстановление замороженного по инициативе французских властей формата «2 + 2» обсуждали премьер-министры России и Франции Дмитрий Медведев и Эдуар Филип. «Я считаю, что решения, связанные с отменой тех или иных форматов общения, они ошибочны», – говорил по итогам переговоров Медведев. Восстановление полного формата общения на уровне межправительственной комиссии России и Франции, а также создание новых форматов зависит от французских партнеров, отмечал российский премьер: «Поскольку не мы блокировали эти форматы, естественно, не нам их сейчас снова восстанавливать. Мы готовы общаться в любом варианте».

По словам Ушакова, в последнее время контакты по политической линии между Москвой и Парижем активизировались: кроме неоднократных встреч, телефонных разговоров и обмена посланиями президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялись также встречи премьер-министров двух стран.

Из стран G7 переговоры в таком же формате «2 + 2» у России в настоящее время сохраняются только с Японией.