Путин дал российское гражданство бывшему замминистра внутренних дел Украины

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Власти Жуковского оценили ликвидацию свалки возле аэропорта в 100 млн рублей

Власти подмосковного города Жуковский оценили стоимость очистки от мусора берегов озера Глушица вблизи аэропорта «Жуковский» в 90–110 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на министра экологии Подмосковья Дмитрия Куракина. Об этом чиновник заявил, выехав для осмотра нелегальной свалки возле аэропорта в составе специальной комиссии, созданной после аварийной посадки самолета Airbus А321 «Уральских авиалиний».

Куракин рассказал, что нелегальный сброс мусора на свалку пресекли еще в 2017 г., но «она не полностью убрана». «Нужно найти дополнительно 90–110 млн руб. Объемы средств будут уточняться после исследования», – сказал он. Чиновник уверяет, что остатки мусора на берегах озера Глушица «не привели к созданию аномальной орнитологической ситуации».

Как сообщил министр, до 2017 г. участок, на котором появилась свалка, находился в частной собственности, именно собственник земли допустил его захламление. Началось уголовное преследование собственника, в итоге удалось передать участок муниципалитету и остановить нелегальный ввоз отходов. Но сейчас на берегах водоема лежат пластиковый мусор, рваные полиэтиленовые пакеты, битый кирпич, стекло, дерево и прочие отходы. Куракин допустил, что после очистки территории в этом месте могут создать рекреационную зону. «Это решение напрашивается», – добавил он.

Росприроднадзор ранее сообщал, что получал жалобы на свалку возле аэропорта «Жуковский» с мая 2017 г. По итогам расследования к ответственности за создание нелегальной свалки отходов привлекли ООО «Вымпел К», компанию несколько раз штрафовали. Росприроднадзор ценил в 25,2 млн руб. ущерб, нанесенный компанией экологии. Компания не стала компенсировать эту сумму добровольно, дело против нее рассматривается в суде. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», владельцем зарегистрированной в городе Раменское компании ООО «Вымпел К» является Родион Кузин. Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, в чьем ведении находится используемый аэропортом «Жуковский» аэродром, также сообщал, что обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы.

Самолет «Уральских авиалиний» должен был 15 августа выполнить рейс из «Жуковского» в Симферополь. Он совершил аварийную посадку из-за того, что при взлете в оба двигателя попали птицы. Это была стая чаек, которых могла привлечь свалка мусора возле аэропорта. В результате лайнер экстренно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома «Жуковский». На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате аварийной посадки никто не погиб. Согласно данным МЧС, 76 человек получили легкие травмы.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»