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Гудков подал иск в суд из-за отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Представители экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова подали иск в Мосгорсуд из-за отказа окружной избирательной комиссии зарегистрировать политика в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщается на странице Гудкова в Faceboоk.

«Как и обещали, подали иск в Мосгорсуд по нерегистрации Дмитрия на выборах. О принятии к рассмотрению станет известно в понедельник, тогда же суд должен будет назначить дату заседания по делу (речь должна идти о следующей неделе)», — говорится в сообщении.

Гудков в настоящее время отбывает административный арест — 30 июля Тверской суд Москвы отправил его в спецприемник на 30 суток за повторное нарушение правил проведения массовой акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) за несогласованный митинг у мэрии 27 июля.

В середине июля стало известно о недопуске ряда оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После этого в столице начались массовые акции протеста. На митинге 27 июля были задержаны более 1000 человек.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток. Фотографии из суда