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Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за ливней и подъема уровня рек

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае подъема уровня воды в реках из-за ожидающихся ливней, сообщается на сайте администрации города.

Как отмечает администрация города, с вечера 16 августа, а также в период с 17 по 19 августа на территории курорта ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Возрастает риск схода селей в горной зоне. Кроме того, на участке Магри – Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Глава города Анатолий Пахомов потребовал из-за плохой погоды свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. По его словам, уже подготовлены все силы и средства для эвакуации местных жителей. «Основной удар стихии по прогнозам примет на себя Лазаревский район», – отмечается в сообщении.

Пахомов также поручил оповестить о ситуации местное население и привлечь к этому руководителей районов и сельских округов. «Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными», – поручил чиновник. По его словам, дорожные службы планируют наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Жителям рекомендуется быть осторожными, не оставлять автомобили под деревьями, а также воздержаться от отдыха у воды и в горах.