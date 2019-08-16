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ВШЭ начала проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних

Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, передает «Интерфакс».

«Претензий подобного рода за годы его работы не поступало», – отметили в пресс-службе вуза, пообещав выяснить, имеют ли озвученные в СМИ и соцсетях обвинения основания.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что две бывшие ученицы обвинили Кузнецова в неподобающем поведении по отношению к ним. Одна из них, Ольга Старкова, написала в Facebook о романе с учителем в 1996 г., когда девушка училась в девятом классе, а педагог преподавал в одной из московских школ. Другая ученица рассказала об отношениях с Кузнецовым изданию «Открытые медиа», попросив не озвучивать ее имя. По ее словам, на момент начала отношений с преподавателем ей было 15 лет. Обе женщины утверждают, что Кузнецов шантажировал и запугивал их.

Сам Кузнецов удалил свой аккаунт с Facebook. «Ведомости» не располагают его комментарием по поводу обвинений.