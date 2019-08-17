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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего на поле самолета

Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку разговора пилотов Airbus А-321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, с диспетчерами. Судя по переговорам, летчики Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сообщили об аварийной ситуации и отказе одного двигателя практически сразу после взлета. Диспетчеры же, в свою очередь, несколько раз предупреждали пилотов о птицах.

Первый раз экипаж об «отдельных перелетных птицах» в районе аэропорта предупредил наземный диспетчер еще до вылета, следует из переговоров. Второй раз об этом сказал авиадиспетчер в момент взлета. Эту информацию подтверждает и «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседник агентства рассказал, что специалистам Межгосударственного авиационного комитета удалось скопировать информацию с бортовых самописцев.

На первой минуте полета пилоты сообщили об аварийной ситуации и запросили разрешения вернуться в аэропорт. Но разворачивать самолет экипаж в итоге не стал. Как объяснил позже Юсупов, вернуться они хотели после отказа одного двигателя. Когда пилоты поняли, что второй двигатель начал терять мощность и скорость начала падать, они решили сажать самолет на поле.

Сразу после посадки, согласно переговорам, летчики запросили скорую помощь и службу спасения. Однако у диспетчеров возникли проблемы с определением местоположения лайнера, поскольку не сработал аварийный маяк. Пилотам пришлось передавать координаты самостоятельно. К этому времени все пассажиры уже были эвакуированы, стало понятно, что жертв и тяжелораненых нет.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»