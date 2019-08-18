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Специалисты начали демонтаж аварийно севшего на кукурузное поле самолета

В самолете «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Подмосковье, начались работы по демонтажу салона и пассажирских кресел. Об этом ТАСС сообщил представитель оперативного штаба по ликвидации последствий авиаинцидента.

По словам собеседника агентства, разрешение на демонтаж самолета дали следователи – они практически завершили работы на месте происшествия. Там также работают специалисты компании Airbus и французского бюро по безопасности гражданской авиации.

Когда все необходимые процедуры будут завершены, самолет эвакуируют с поля. Перед этим специалистам еще предстоит демонтировать двигатели и отстыковать крылья лайнера. Затем он будет погружен на платформу и доставлен на территорию Летно-исследовательского института им. Громова.

Пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»