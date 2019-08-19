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Суд на Украине арестовал судно по подозрению в поставках топлива в Севастополь

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Херсонский апелляционный суд арестовал судно «Мрия», которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота, передает «Интерфакс-Украина».

Суд удовлетворил апелляцию базирующейся в Киеве прокуратуры Автономной Республики Крым на отказ Херсонского горсуда арестовать это судно. Согласно данным прокуратуры, в июне 2015 г. этот корабль под названием «Вилга» поставлял топливо для российского Черноморского флота в Севастополь.

Ранее государственное «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» призвало Службу безопасности Украины (СБУ) разблокировать работу одного из причалов управляемой им Херсонской нефтеперевалки.

Вечером 10 августа представители СБУ проникли на территорию перевалки и потребовали допустить их на пришвартованное там судно «Мрия». Оно готовилось к отгрузке дизельного топлива в резервуары предприятия. Сотрудники СБУ предъявили постановление об обыске, но в нем было прежнее название судна – «Вилга». В связи с этим предприятие считает проникновение на судно незаконным. С 2015 г. владелец танкера несколько раз менялся.

Ранее сообщалось, что суд на Украине 30 июля арестовал российский танкер Nika Spirit. О задержании корабля стало известно 25 июля. По данным СБУ, именно это судно блокировало проход украинских кораблей во время конфликта в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, как утверждает СБУ. На борту танкера было 10 моряков, их отпустили.

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Экономика
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Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики в июле

Ведомости
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Рост ВВП России в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении после 0,8 % в июне, следует из подготовленного Минэкономразвития обзора «Картина деловой активности». С начала года экономика выросла на 0,9%.

Статистика за июль свидетельствует о восстановлении темпов экономического роста после слабой динамики в первой половине года, отмечает министерство. Значительный вклад в темпы роста ВВП, по его оценкам, внесло промышленное производство. В июле оно выросло на 2,8% по отношению к июлю прошлого года.

В первом квартале экономический рост составил 0,5% в годовом выражении, во втором — 0,9%, а за первые полгода ВВП России вырос на 0,7%. Минэкономразвития ожидает, что во втором полугодии темпы роста экономики будут на уровне 1,6–1,8%. Это позволит выйти на прогнозируемые ведомством 1,3% по итогам 2019 г.

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РБК объявил об изменениях в руководстве редакции

Ведомости
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Игорь Тросников и Елизавета Голикова покидают посты руководителей объединенной редакции РБК. Вместо них ее возглавит Петр Канаев, сообщает медиахолдинг. Ранее он занимал должность первого заместителя соруководителей объединенной редакции.

Тросников назначен заместителем гендиректора РБК. Он будет отвечать за интеграцию контентных подразделений медиахолдинга и повышение их экономической эффективности. Голикова уходит из РБК и займется деятельностью, не связанной с журналистикой. «Мы все заинтересованы в том, чтобы редакционная политика РБК осталась прежней и настоящие изменения положительно сказались на качестве продуктов РБК и бизнесе компании», – написала она на своей странице в Facebook.

Голикова и Тросников возглавили объединенную редакцию в июле 2016 г. после того, как ее покинула большая часть журналистов во главе с Елизаветой Осетинской. Оба они бывшие редакторы газеты «Коммерсантъ», а до прихода в РБК работали в ТАСС. Канаев перешел в РБК в августе 2017 г. и стал курировать производство эксклюзивного новостного контента. До этого он был главным редактором Rambler News Service.

В холдинг РБК входит несколько СМИ: одноименный сайт, газета, журнал и телеканал. В 2018 г. он отчитался об убытке в 3,5 млрд руб. против прибыли в 527 млн руб. годом ранее. Причиной убытка стали отрицательные курсовые разницы.

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Финансы
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ВТБ и «М.видео-Эльдорадо» начнут принимать оплату по QR-кодам

Ведомости
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ВТБ и группа «М.видео-Эльдорадо» с сентября начнут тестирование системы быстрых платежей с использованием QR-кодов, говорится в сообщении банка. Клиенты банков, подключенных к системе, смогут совершать покупки по QR-кодам в одном магазине «М.видео» и одном «Эльдорадо» в Москве. После окончания пилотного проекта систему быстрых платежей будут масштабировать на все магазины обеих сетей.

«Спустя год работы сервиса доля быстрых платежей в обороте группы «М.видео-Эльдорадо» может достигнуть 4%», – отмечается в сообщении.

При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передает эти данные в Национальную систему платежных карт, которая генерирует QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключенного к системе быстрых платежей, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счет ритейлера.

Система быстрых платежей заработала в феврале текущего года. Ее оператором является Центробанк. Система позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Ранее сообщалось, что в рамках системы появится функция оплаты товаров и услуг по QR-коду. ЦБ пояснял, что установит тариф 0,4% от суммы операции при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах. ЦБ рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые банки технологически будут в состоянии стать участниками системы.

В системе участвуют ВТБ, «Открытие», «Русский стандарт», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».

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Политика
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Суд вернул протокол Яшина в полицию для устранения недостатков

Ведомости
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Троицкий суд Москвы вернул полиции составленный против главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина административный протокол для устранения нарушений, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Ксении Алексеевой.

Яшина последний раз задержали 18 августа на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест из-за призывов к участию в акции протеста, которая была не согласована с мэрией Москвы.

Ранее, 8 августа, Хамовнический суд Москвы назначил оппозиционеру 10 суток административного ареста. До этого по 10 суток административного ареста за схожие правонарушения Яшину назначали Троицкий и Щербинский суды Москвы.

В Москве с середины июля проходят акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Из шести митингов только два были согласованы с мэрией, их провели на проспекте Сахарова. Ранее окружной избирком отказал Яшину в регистрации кандидатом в столичные депутаты, оппозиционер попытался обжаловать данное решение, но Мосгоризбирком отклонил его жалобу. Позже Центризбирком признал недействительными 505 подписей из 4936. Для регистрации Яшину не хватило 76 подписей. В середине августа Мосгорсуд, рассмотрев жалобу оппозиционера на решение ЦИК, также отказал ему в регистрации.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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«В контакте» вернул должность операционного директора компании

Ведомости
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Операционным директором «В контакте» назначен директор по технологиям Сергей Кубасов, говорится в сообщении компании. Кубасов с 2017 г. занимался развитием инфраструктуры всей платформы и крупнейшего дата-центра соцсети.

Кубасов займется реализацией задач в области информационной безопасности, финансового планирования и развития финансовых технологий, выстраивания и автоматизации важных процессов. При этом он продолжит отвечать за инфраструктуру компании и дата-центры.

Должность операционного директора ранее занимал Андрей Рогозов. В феврале 2017 г. он был назначен управляющим директором компании. С момента ухода Рогозова должность операционного директора «В контакте» была вакантна, отметили в пресс-службе компании.

Во «В контакте» работают более 800 человек. Штаб-квартира соцсети находится в Санкт-Петербурге.

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Политика
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Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках

Ведомости
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Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».

При этом Следственный комитет смягчил статью обвинения Беглецу, рассказал ТАСС его адвокат Ильнур Шарапов. По его словам, изначально Беглеца обвиняли в тяжком преступлении, предусмотренном ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), а сейчас в преступлении средней тяжести – по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие считает, что он схватил за руку сотрудника полиции и причинил ему боль.

По уголовному делу о массовых беспорядках арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Кроме того, Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать еще одного фигуранта дела – Дмитрия Васильева, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Политика
Новости

Чемезов прокомментировал акции протеста из-за выборов в Мосгордуму

Ведомости
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Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что массовые протестные акции в столице происходят из-за накопившегося в обществе раздражения. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству», – заявил Чемезов. По его мнению, в обществе необходима альтернативная сила, которая «что-то подсказывает». Руководитель госкорпорации отметил, что в противном случае страну ждет застой.

В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Митингующие выступают против действий избирательных комиссий, отказывающихся допускать до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Только две акции протеста были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. Эти митинги собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно (данные «Белого счетчика»). После несогласованной акции 27 июля было задержано от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами которого стали более десяти человек.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Политика
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Суд рассмотрит ходатайства о досрочном освобождении Кокорина и Мамаева 6 сентября

Ведомости
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Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина, сообщила пресс-служба суда. Заседание пройдет в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где они отбывают наказание.

Кокорин и Мамаев были задержаны и арестованы в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, а Мамаева и их друга Александра Протасовицкого – к году и пяти месяцам колонии.

Кокорин и Мамаев – действующие футболисты. Мамаев является полузащитником футбольного клуба «Краснодар», Кокорин – нападающим «Зенита».

Матч Кокорина и Мамаева в колонии

Технологии
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YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России

Ведомости
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YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура в конце июля потребовала удалить ролик, на котором видно, как неизвестные сжигают флаг России, рассказали ранее ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. Ведомство трижды направляло Google, который владеет YouTube, уведомление с требованием ограничить доступ к этому видео. Однако компания продолжала игнорировать требования российского законодательства, заявили в Роскомнадзоре.

В России с марта 2019 г. действует закон, предусматривающий административную ответственность за распространение в СМИ и интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Тем, кто опубликует такую информацию, Роскомнадзор даст сутки на ее удаление. Ведомство может заблокировать эти ресурсы, если они не выполнят соответствующее требование.

Бизнес
Новости

«Транснефть» представила Медведеву предложения по контролю качества нефти

Ведомости
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Президент «Транснефти» Николай Токарев предложил провести единую сертификацию Росстандартом и Ростехнадзором лабораторий, анализирующих качество нефти, и разработать для этого необходимую нормативную базу. Соответствующую инициативу он выдвинул на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, обсуждая контроль качества нефти после загрязнения трубопровода «Дружба», сообщается на сайте российского правительства.

«Каждая из них работает по собственной методике, с собственными реагентами, с собственным оборудованием. И естественно, результаты у этих лабораторий часто расходятся», – отметил Токарев. Также «Транснефть» предлагает передать ей оперативный контроль над 150 сторонними пунктами сдачи и приема нефти. По словам Токарева, это позволит осуществлять полномасштабный контроль за качеством нефти, поступающей из разных источников. Медведев ответил, что поручит как можно скорее изучить предложения компании по контролю качества нефти и подготовить по ним нормативные решения.

Медведев подчеркнул, что загрязнение трубопровода «Дружба» – «очень плохой инцидент», который принес стране убытки и репутационные издержки. Именно поэтому необходимо избежать повторения подобных аварий, подчеркнул премьер. Токарев отчитался, что основная часть некондиционной нефти уже находится на территории России. «Принимаются все необходимые меры по нормализации ее качества», – отметил он.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила это умышленным загрязнением нефти. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейские страны была приостановлена. Российская и белорусская стороны договорились очистить «Дружбу» от 1,3 млн т загрязненной нефти при помощи реверсной схемы. В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело.

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Бизнес
Новости

«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год

Ведомости
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«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании. При этом она увеличила прогноз производства с 38 млн до 38,5 млн карат.

Согласно документу, продажи алмазов во II квартале снизились на 22% по сравнению с предыдущим кварталом – до 8,3 млн карат. За первое полугодие они упали на 16% в годовом выражении – до 18,9 млн карат.

Компания связывает снижение продаж с ослаблением спроса на рынке из-за сохранения высоких запасов бриллиантов, в том числе в ритейле в США. На ситуацию на алмазно-бриллиантовом рынке оказывают негативное влияние и другие факторы: обострение торговых споров, сложности с привлечением доступного финансирования индийским ограночным комплексом и увеличение доли онлайн-продаж ювелирных изделий.

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