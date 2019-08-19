Политика

Новости

Суд на Украине арестовал судно по подозрению в поставках топлива в Севастополь

Херсонский апелляционный суд арестовал судно «Мрия», которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота, передает «Интерфакс-Украина».

Суд удовлетворил апелляцию базирующейся в Киеве прокуратуры Автономной Республики Крым на отказ Херсонского горсуда арестовать это судно. Согласно данным прокуратуры, в июне 2015 г. этот корабль под названием «Вилга» поставлял топливо для российского Черноморского флота в Севастополь.

Ранее государственное «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» призвало Службу безопасности Украины (СБУ) разблокировать работу одного из причалов управляемой им Херсонской нефтеперевалки.

Вечером 10 августа представители СБУ проникли на территорию перевалки и потребовали допустить их на пришвартованное там судно «Мрия». Оно готовилось к отгрузке дизельного топлива в резервуары предприятия. Сотрудники СБУ предъявили постановление об обыске, но в нем было прежнее название судна – «Вилга». В связи с этим предприятие считает проникновение на судно незаконным. С 2015 г. владелец танкера несколько раз менялся.

Ранее сообщалось, что суд на Украине 30 июля арестовал российский танкер Nika Spirit. О задержании корабля стало известно 25 июля. По данным СБУ, именно это судно блокировало проход украинских кораблей во время конфликта в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, как утверждает СБУ. На борту танкера было 10 моряков, их отпустили.