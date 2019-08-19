Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
При этом Следственный комитет смягчил статью обвинения Беглецу, рассказал ТАСС его адвокат Ильнур Шарапов. По его словам, изначально Беглеца обвиняли в тяжком преступлении, предусмотренном ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), а сейчас в преступлении средней тяжести – по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие считает, что он схватил за руку сотрудника полиции и причинил ему боль.
По уголовному делу о массовых беспорядках арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Кроме того, Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать еще одного фигуранта дела – Дмитрия Васильева, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья.
В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных.
Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Его не стали заочно арестовывать несмотря на ходатайство следствия, поскольку Васильев был госпитализирован (у страдающего диабетом режиссера отобрали в изоляторе инсулин и глюкометр, говорила его адвокат)
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, Беглец напал на сотрудника Росгвардии. Брат арестованного рассказывал другую версию: «Он поднял наушники, подошел к сотруднику и сказал: "Возьмите, человек уронил". Его задержали и держали до 2 часов ночи, но отпустили. А сегодня утром приехали и задержали»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы замахивался пластиковой бутылкой в сторону бойца Росгвардии. Арестованный отрицает, что это делал
Обвинен: участие в массовых беспорядках
«Никаких массовых беспорядков не было. Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, что они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – говорит сам Фомин
Обвинение: участие в массовых беспорядках
По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, били сотрудников Росгвардии по рукам и распылили перцовый газ. Поручителями Конона – чтобы он не оставался под арестом – выступили 150 человек
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он якобы бросил банку в полицейского. По словам адвоката, Абаничев в этот день вообще «шел по другим делам»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Вынося решение об аресте, судья завил, что Барабанов «в составе группы граждан, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, скандировал лозунги, создавал помехи движению пешеходов и транспортных средств». Фигурант дела с обвинением не согласен
Обвинение: подозревается в организации «массовых беспорядков» (ст. 212, ч. 1 УК)
Жуков говорит, что «ничего не поджигал и не громил в тот день». За студента поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 млн руб.
Обвинение: участие в массовых беспорядках; нанесение вреда сотрудникам правоохранительных органов (ст. 318, ч. 1)
По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Обвиняемый говорит, что оказался в центре Москвы случайно
Обвинение: организация массовых беспорядков
«Мой подзащитный не совершал тех действий, которые ему вменяются следствием, вину он не признает», – говорит адвокат Подкопаева Николай Фомин
Обвинение: организация массовых беспорядков
Изначально сообщалось, что его обвиняют в участии в беспорядках, но, судя по картотеке суда, открыто дело об организации акции. Миняйло свою вину не признал, он подчеркивал на суде, что в митинге не участвовал, поскольку был 27 июля в Хамовническом суде, где поддерживал Соболь. Петицию в поддержку Миняйло подписали в том числе студенты и преподаватели истфака МГУ, где учился активист
Обвинение: организация массовых беспорядков
Адвокат Жукова отмечала на суде, что нет оснований для его ареста: «Он проходил службу в Росгвардии и имеет положительные характеристики»
Обвинение: участие в массовых беспорядках
Он швырнул мусорную урну в сотрудника правоохранительных органов и признал вину