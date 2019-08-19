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Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках

Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».

При этом Следственный комитет смягчил статью обвинения Беглецу, рассказал ТАСС его адвокат Ильнур Шарапов. По его словам, изначально Беглеца обвиняли в тяжком преступлении, предусмотренном ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), а сейчас в преступлении средней тяжести – по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие считает, что он схватил за руку сотрудника полиции и причинил ему боль.

По уголовному делу о массовых беспорядках арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Кроме того, Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать еще одного фигуранта дела – Дмитрия Васильева, который был госпитализирован из-за ухудшения здоровья.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе акции, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля